In Österreich leben fast 300.000 armutsgefährdete Kinder. Die Volkshilfe fordert für sie eine Grundsicherung von 625 Euro im Monat und testet jetzt in der Praxis selbst, was sich dadurch für die Kinder verändert.

Erich Fenninger (links) und Volkshilfe-Schirmfrau Margit Fischer initiiierten schon 2014 eine Spendenkampagne für arme Kinder © APA/GEORG HOCHMUTH

Familien verlieren bei der Mindestsicherung Neu, wenn sie viele Kinder haben, doch schon bisher war die Armutgefährdung von Kindern ein Thema. Im Jahr 2017 verfügten 14,4 Prozent der österreichischen Bevölkerung über ein Einkommen, das unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Aber 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen waren armutsgefährdet. Laut Statistik Austria sind Kinder und Jugendliche demnach stärker armutsgefährdet als andere Gruppen.

118.000 armutsgefährdete Kinder leben in Haushalten, die es sich nicht leisten können, auf Urlaub zu fahren.

Rund 54.000 Kinder konnten es sich 2017 nicht leisten, jeden zweiten Tag Fisch, Fleisch oder eine vergleichbare vegetarische Speise zu essen.

69.000 Kinder konnten es nicht leisten, neue Kleidung zu kaufen, wenn die alte abgenutzt ist.

Die Volkshilfe beschäftigt sich schon seit längerem intensiv mit dem Thema Kinderarmut. Zuletzt hatte Volkshilfe-Direktor Fenninger die Regierung für die Mindestsicherung Neu scharf kritisiert. Hier werde Kinderarmut geschaffen statt diese zu bekämpfen: Familien mit einem Kind bekämen künftig um 3 bis 12 Prozent weniger Geld als bisher. Mit drei Kindern seien es schon minus 19 bis 46 Prozent. Denn: Ab dem dritten Kind gibt es künftig - zusätzlich zur Familienbeihilfe (zwischen 114 und 165 Euro, je nach Alter des Kindes) - nur noch fünf Prozent des Mindestsicherungsbetrages.

Jetzt schreitet die Volkshilfe selbst zur Tat: Sie fordert 625 Euro pro Kind und Monat als Grundsicherung und stellt 20 Kindern ab 1. Jänner selbst einen entsprechenden Betrag zur Verfügung. Zwei Jahre lang werden an die Testfamilien pro Kind zusätzlich 360 Euro ausbezahlt, mit wissenschaftlicher Begleitung: Begleitend soll wissenschaftlich geprüft werden, was sich für die Kinder und ihre Familien verändert - materiell, aber auch in Bezug auf ihre Gefühlslage, in Bezug auf die soziale Ausgrenzung, die nicht-Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

In einer Umfrage, die das SORA-Institut kürzlich im Auftrag der Volkshilfe durchgeführt hat, sprachen sich indes mehr als acht von zehn Befragten (83 Prozent) dafür aus, dass Eltern mit geringem Einkommen höhere Unterstützungsleistungen für ihre Kinder bekommen sollen als jene, die ohnehin zu den Besserverdienern gehören. Anlass für diese Umfrage war, dass der neue Familienbonus dazu führt, dass Eltern mit einem höheren Gehalt mehr für ihre Kinder bekommen, weil dieser Familienbonus nur von Steuerzahlern geltend gemacht werden kann: Je höher die Steuerleistung, desto höher die Ersparnis durch den Familienbonus.

Zuletzt war die Mindestsicherung länderweise unterschiedlich geregelt. In der Steiermark befürchtet Soziallandesrätin Doris Kampus künftig eine Schlechterstellung dadurch, dass man die Mindestsicherung hierzulande für Kinder 14mal ausbezahlte statt nur 12mal. Das soll künftig nicht mehr möglich sein. Das neue Gesetz ist noch bis 10. Jänner im Begutachtungsprozess.

