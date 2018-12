Facebook

Hans Niessl © APA/HANS PUNZ

Noch arbeitet Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bis zu 90 Stunden in der Woche. Nach seinem Abschied am 28. Februar wird er aber in kein "Loch" fallen. Er wird eine Beraterfirma gründen, kündigte er bereits an. Das Stundenpensum werde künftig vielleicht um etwa die Hälfte reduziert. Was bereits fix ist: "Mir wird's mit Sicherheit nicht fad", versicherte Niessl im Interview mit der APA.

Am 28. Februar 2019 geht im Burgenland mit dem Abschied von Landeshauptmann Hans Niessl nach 18 Jahren eine Ära zu Ende. Sein Nachfolger, Landesrat Hans Peter Doskozil, sprach sich vor Weihnachten für "konstruktivere Oppositionspolitik und gegen Frontal-Opposition" aus und ließ damit wieder aufhorchen. Niessl dazu im APA-Interview: "Doskozil artikuliert für mich die richtigen Themen."

Zepter übergeben

Beim Landesparteitag am 8. September übergab Niessl das Partei-Zepter an Ex-Verteidigungsminister Doskozil. Seither hält sich der scheidende Landeschef mit kritischen Aussagen eher zurück. Im APA-Gespräch ging er nun auf die Wortmeldungen seines Nachfolgers, der sich der Bundesregierung annähert, weil er "mitgestalten, nicht nur jammern und zuschauen" wolle, ein. Dass er das tut, sei eine "grundvernünftige Einstellung. Es ist ja die Aufgabe der Opposition, konstruktive Kritik zu üben", so Niessl.

"Ich bin auch nicht jemand, der für Fundamentalopposition ist", sondern dafür, dass man - auch wenn man in dem ein oder anderen Punkt dagegen sei - vielleicht in anderen Punkten durchaus einen Konsens finde, meinte Niessl. Er nannte als Beispiel die Kompetenzverteilung, wo es gelungen sei, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen - zumindest im Ausschuss - was die Kompetenz der Jugendwohlfahrt betreffe. "Und da hat die Sozialdemokratie, wo es Monate nicht danach ausgesehen hat, auch dafür gestimmt", erinnerte er. "Da sieht man ja auch den konstruktiven Zugang. Nämlich zu sagen, ich spreche mit dem Justizminister. Da sind zwar wieder etliche dagegen gewesen, dass man da redet, aber das Ergebnis ist ein sehr gutes."

Dass Doskozil zwar der vertrauenswürdigste bzw. beliebteste SPÖ-Politiker (APA/OGM-Vertrauensindex, 22. November, Anm.) ist, aber bei der Abstimmung über die Stellvertreter der neuen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner das schlechteste Ergebnis einfuhr und bloß auf 82,3 Prozent kam, kommentierte Niessl so: "Dass er in der Bevölkerung sehr beliebt ist, ist natürlich das Beste, was der Sozialdemokratie passieren kann. Und wenn das manche Delegierte anders sehen, dann sollten jene auch zeigen, wie man Wahlen gewinnt."