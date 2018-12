Bilanz zum EU-Ratsvorsitz Von emsigen Beamten, Pöbeleien bis zum vielleicht größten Missgriff

Facebook

Kurz, Tusk © BUNDESKANZLERAMT/ARNO MELICHAREK

Natürlich, die Brocken waren so groß, dass man sich daran verschlucken konnte. Mehrjähriger Finanzrahmen, Brexit, Westbalkan-Erweiterung, Digitalisierung, Migration - das ist nichts, was man schnell einmal in einem halben Jahr erledigen kann. Doch das junge österreichische Regierungsteam, in dem jeder formal in den Sitzungen zum Ratsvorsitzenden wird, nahm die Herausforderung an. „Ein Europa, das schützt“ lautet das Generalthema der Ratspräsidentschaft und noch ehe man sich fragen konnte, wer vor wem oder was genau zu schützen sei, gab es den Juni-Gipfel und fortan drehte sich alles um Migration und Außengrenzschutz. Sebastian Kurz gelang etwas, was die Regierung heute stolz als „Trendumkehr“ bezeichnet: Er zog die 27 anderen Mitgliedsstaaten in den Bann und alle waren sich einig, dass dem Schlepperunwesen und den Tragödien im Mittelmeer ein Ende zu bereiten sei. Die Schließung der Balkan-Route hatte Kurz zu diesem Zeitpunkt schon auf seine Fahnen geheftet.