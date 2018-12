Ministerbüro verschickte Weihnachtsmail samt Video an rund 27.000 Polizisten. Die allermeisten können dieses aber nicht ansehen, weil der Youtube-Zugang in den Polizeiinspektionen gesperrt ist.

Innenmnister Herbert Kickl wünscht frohe Weihnachten © APA/SCHLAGER

Post vom Chef haben am Dienstag rund 27.000 Polizisten in Österreich bekommen. Per Mail und über die Dienstadressen wendet sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bzw. dessen Büro an die Beamten. Im Schreiben gibt’s Dank für die geleistete Arbeit und Weihnachtswünsche von Kickl. In einem angehängten Brief zieht der Minister auch Bilanz über seine einjährige Amtszeit.