Elisabeth Köstinger"Ich kann keine Wunder wirken und nicht über Wasser gehen"

Elisabeth Köstinger © Ballguide

Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, erst kürzlich 40 geworden, war heute, Sonntag, in der Ö3-Radiosendung „Frühstück bei mir“ bei Moderatorin Claudia Stöckl zu Gast. Als Nächstes steht Köstingers Besuch der UN-Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz am Programm – angereist wird per Zug. „Ich will die Welt besser hinterlassen als ich sie vorgefunden habe“, setzt sie sich als ihr persönliches Ziel. Ein Leben außerhalb der Politik könne sie sich gut vorstellen. Ihre emotionalsten Höhepunkte im ersten Jahr als Ministerin erlebe sie während der Verhandlungen im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft: „Wenn ein gemeinsamer Beschluss nach 14 Stunden Verhandeln zustande kommt, ist das, als ob einem 2000 Kilogramm Steine vor den Schultern genommen würden“, meinte Köstinger. „Dann kommen vor Erleichterung die Tränen – da merkt man, wie groß die Anspannung ist.“