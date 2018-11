Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Pamela Rendi-Wagner ist keine zündende Rednerin, die rhetorisch funkelt und blitzt. Aber sie machte in ihrer Parteitagsrede in Wels auch keinen Fehler, sprach routiniert alle wichtigen Themen an und konnte den 650 Delegierten einigermaßen glaubwürdig vermitteln, dass sie als Figur des Neuanfangs geeignet ist.

