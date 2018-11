Facebook

Seit August 2016 bewachen Soldaten Botschaftsgebäude in Wien © APA/GEORG HOCHMUTH

Seit August 2016 unterstützen Soldaten des Bundesheeres die Polizei in Wien bei der Bewachung von Botschaftsgebäuden sowie von Objekten anderer internationaler Institutionen. Derzeit sind 112 Soldaten aus dem Berufskader und aus dem Milizstand sind in der Assistenzkompanie eingesetzt. Doch damit soll mit Jahresende Schluss sein. Wie der "Kurier" berichtet, wird der Assistenzeinsatz kein weiteres Mal verlängert. Innen- und Verteidigungsministerium konnten sich demnach nicht auf die Finanzierung eines dritten Einsatzjahres einigen.

Die Polizeigewerkschaft reagiert auf die Beendigung des Assistenzeinsatzes empört. Auf die Wiener Polizei kämen 15.000 zusätzliche Dienststunden im Monat dazu, äußerte FCG-Gewerkschafter Gerhard Zauner im Kurier seine Bedenken. Dass die Nicht-Verlängerung mangels Einigung um die Finanzierung erfolgte, wird aber aus beiden beteiligten Ministerien dementiert. Die Kosten von rund 3 Millionen Euro für das zweite Halbjahr 2018 trage das Innenministerium, teilte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zuletzt dem Landesverteidigungsaussschuss im Parlament mit.

Nicht mehr notwendig

Das Innenministerium erklärte dem Kurier, dass eine Verlängerung nicht mehr notwendig sei. Zunächst hätten die Soldaten "für die Migrationskrise" eingesetzte Polizisten ersetzt, heuer wäre der Ersatz aufgrund der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft erfolgt.

In die Schlagzeilen geraten war der Assistenzeinsatz des Bundesheeres zuletzt im März dieses Jahres. Damals hatte ein Mann mit einem einen Wachsoldaten vor der iranischen Botschaft mit einem Meesser attackiert. Der Soldat schoss darauf mit seiner Dienstpistole auf den Angreifer. Der 26-Jährige wurde dabei getötet, der Soldat aus Tirol überlebte den Angriff dank einer Stichschutzweste

Einsatz an der Grenze

Eine Beendigung des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes "Migration" an der Staatsgrenze ist derzeit jedenfalls nicht beabsichtigt, wie Verteidigungsminister Kunasek zuletzt immer wieder betonte. Im diesem Einsatz sind laut Kunaseks Ausführungen im Parlament aktuell 817 Soldaten tätig, davon 419 im Burgenland, 120 in Kärnten, 158 in der Steiermark und 120 in Tirol. Im Zuge dieser Einsätze sind heuer bislang 673 Aufgriffe erfolgt: 62 im Burgenland, 10 in der Steiermark, 537 in Tirol und 64 in Kärnten. Zudem geht der Minister von einer abschreckenden Wirkung für Schlepper durch die Präsenz der Soldaten aus. Die Kosten für den Grenzeinsatz betragen 49 Millionen Euro pro Jahr, davon 40 Millionen Euro für Personal und 9 Millionen Euro für Beschaffungen und Geräte