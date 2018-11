Das Bundesheer kann im Falle von Katastrophen und Gefahr in Verzug zu einem Assistenzeinsatz gebeten werden. Die Sicherheit in Parlament und U-Ausschüssen sind weder das eine noch das andere. Ein Kommentar.

Die Verteidigung nach außen darf nicht mit Aufrechterhaltung der Sicherheit nach innen vermischt werden © APA/ROLAND SCHLAGER

Ein Neonazi bekam über den ausgelagerten Sicherheitsdienst Zugang zum BVT-Untersuchungsausschuss. Das erste, was dem freiheitlichen Volksanwalt Peter Fichtenbauer dazu einfällt, ist, dass künftig das Bundesheer jene hoheitlichen Aufgaben übernehmen solle, die derzeit an private Firmen ausgelagert würden. Das sagte er im ORF-Morgenjournal.

Dass es so ist, dass seit den 90er Jahren immer wieder Staatstätigkeiten und eben auch Sicherheitsaufgaben an Private ausgelagert werden, ist eine Tatsache. Dass das problematisch ist, ebenso, wie sich zuletzt am Falle des BVT-Untersuchungsausschusses herausstellte. Private übernehmen Aufträge. Weder sind sie gleich qualifiziert wie etwa Bedienstete bei der Polizei, noch werden sie durch die Auslagerung plötzlich zu den Verantwortlichen:

Die Verantwortung liegt immer noch beim Staatsapparat, der ursächlich für die hoheitlichen Aufgaben zuständig ist. So ist jetzt eben auch Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka damit konfrontiert, dass er für die Neonazi-Affäre verantwortlich ist, obwohl das Parlament gar keinen Einfluss auf die Auswahl der Akteure hatte.

Das System ist also durchaus zu überdenken. Nicht überlegenswert ist eine Übertragung dieser Aufgaben an das Bundesheer.

Zwar gibt es in den Reihen des Bundesheeres tatsächlich eine stattliche Anzahl von Soldaten auf sogenannten "900er-Posten" - auf Posten, die von der Tätigkeit her eigentlich eingespart wurden, ohne dass die verbeamteten Soldaten gekündigt werden könnten. Es ist auch legitim, dass der ehemalige FPÖ-Wehrsprecher Fichtenbauer über sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten nachdenkt

Es hat aber einen guten Grund, warum die Verteidigungs- und die Sicherheitsagenden getrennt sind im Staate Österreich und übrigens auch in Deutschland. Dieser Grund liegt in der Vergangenheit: Dass Soldaten auf die eigenen Bürger feuerten, in Deutschland in der Weimarer Republik, in Österreich zuletzt unter dem austrofaschistischen Kanzler Engelbert Dollfuß, sollte nie wieder passieren können.

Soldaten werden für den Katastrophenschutz herangezogen, aber auch zum Assistenzeinsatz gerufen (allerdings immer unter dem "Oberbefehl" des Innenministeriums), wenn es um den Assistenzeinsatz an der Grenze geht. Und auch für die Bewachung von Botschaften in Wien.

Immer geht es dabei um eine Art "Schutz" gegenüber "Bedrohungen" von außen - auch wenn das schon im Falle des Asistenzeinsatzes an der Grenze immer schon umstritten war, oder um Gefahr in Verzug. Geübt wurde etwa auch ein Assistenzeinsatz zur Terrorismusbekämpfung. Die Überwachung der ausländischen Botschaften, Konsulate und internationalen Behörden in Wien ist bereits hart an der Grenze.

Die Sicherheitslage im Land nach innen ist jedenfalls von der Polizei zu gewährleisten. Und auch und gerade für die Überwachung etwa von Parlament und dort stattfindender Untersuchungsausschüsse kann und darf nicht das Bundesheer zuständig gemacht werden.

Soldaten für Polizeiarbeit und zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit - das geht gar nicht. Aber auch über die Frage, wie weit sich die Polizei - oder das Parlament - für hoheitliche Aufgaben betreffend die Sicherheit schlecht bezahlte Leute leisten sollte, die sich ausgelagerte Firmen quasi "von der Straße" holen (und von denen erfahrungsgemäß viele durchaus affin für rechtsextremes Gedankengut sind), wird jetzt neu nachgedacht werden müssen.

Das Parlament will jedenfalls keine externen Sicherheitsleute mehr haben. Dasselbe solle auch für Flughafen-Kontrollen, Zugangskontrollen zu Gerichten und ähnliche Aufgaben gelten.

