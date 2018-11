Facebook

Meinl-Reisinger © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die NEOS wollen nicht nur in Sachen Wahlkampfkostenbeschränkung strengere Regeln, sondern auch bei der Vergabe von Spitzenjobs in staatsnahen Betrieben. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger forderte am Montag transparente Auswahlverfahren inklusive öffentlicher Hearings, wie sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA sagte.

"Österreich ist ein Parteienstaat von unerträglichem Ausmaß. In den Hinterzimmern werden die Posten weiter munter streng nach Farbe aufgeteilt", so Meinl-Reisninger mit Verweis auf die Debatte um Postenvergabe wie in der Österreichischen Nationalbank (OeNB). Zuletzt hatte vergangene Woche eine falsch verschickte SMS-Kurznachricht von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) für Aufsehen gesorgt, in der er seine Befürchtung deponierte, dass eine Verkleinerung des OeNB-Direktoriums einen Machtverlust der FPÖ brächte.

Das Ö1-Radio zitierte am Montag zu diesem Thema den Wiener Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik, laut dessen Untersuchungen die Vergabe von Posten in Staatsunternehmen nach Parteibuch in kaum einem EU-Land so ausgeprägt sei wie in Österreich. "Es gibt natürlich Postenbesetzung nach Parteifarbe auch in anderen Ländern, aber es gibt wenige Länder in Europa, wo das so intensiv ausgeprägt ist wie in Österreich", sagte der Experte.

Um gegen Parteibuchwirtschaft vorzugehen, fordern die Neos "transparente Auswahlverfahren" mit Hearings - "so wie sie bei der Bestellung der Richter am Europäischen Gerichtshof gang und gäbe sind". Auch strenge Unvereinbarkeitsregeln stehen auf der Wunschliste der Neos.