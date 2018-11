Ein Video, das Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zur Erinnerung an die Winterreifenpflicht drehen ließ, hat sozusagen eine Reifenpanne.

Minister Kickl im Video © Screenshot BMI

In einem vom Innenministerium auf Facebook veröffentlichten Video erinnert Minister Herbert Kickl (FPÖ) die Autofahrer daran, dass seit 1. November in Österreich die Winterreifenpflicht gilt. Ein Polizeiauto hält, ganz im Stile der Formel 1, gewissermaßen in der Boxengasse. Eilfertige Polizeibeamte montieren scheinbar blitzartig die Reifen um und sorgen mit dem Putztuch auch noch für den Feinschliff.

Allein: die Idee ist abgekupfert - von der Polizei Oberbayern Süd. Diese hatte Tage zuvor einen Blaulicht-Boxtenstopp gedreht, um auf die Winterreifenpflicht aufmerksam zu machen. Allerdings ohne formatfüllend ins Bild gerückten Minister.

Aus dem Original-Video aus Bayern Foto © Polizei Oberbayern Süd (Screenshot)

Und: die Bayern hatten vollständige Reifensätze bereit. Das vom Presseteam des Ministers offenbar eilfertig zusammengeschusterte Video hat nämlich einen Haken: die von den zwecks Videodreh abkommandierten Polizisten herbeigerollten Winterreifen sind nicht verkehrstauglich. Sie haben keine Felgen.

Aus dem österreichischen Video: Reifen ohne Felgen Foto © BMI (Screenshot)

Da es im österreichischen Video aber augenscheinlich hauptsächlich darum geht, den in eine Polizeijacke gehüllten Minister als mahnenden Freund der Autofahrer darzustellen, ist die sachliche Korrektheit wohl dem höheren Zweck zum Opfer gefallen. Oder, wie es Kickl im Video formuliert: Man müsse jetzt die Reifen wechseln, denn "es geht um unsere Sicherheit".

Hier das Video des BMI:

