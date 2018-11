Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ist gemäß dem Nationalbankgesetz 1984 (NBG) eine Aktiengesellschaft. Alleinaktionär ist der Bund, vertreten durch das Finanzministerium.

Aufgrund ihrer Sonderstellung als Zentralbank unterliegt die Nationalbank aber verglichen mit anderen Aktiengesellschaften einer Reihe von besonderen Regelungen. So ist sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vollkommen unabhängig und weisungsfrei. Dieser Grundsatz gilt für das gesamte Eurosystem, also für die Europäische Zentralbank (EZB) und alle nationalen Zentralbanken der Eurosystemmitgliedsländer. Basis dafür ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Gemeinsam bilden sie das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) mit der EZB an der Spitze.

Die Leitung der Nationalbank obliegt dem Direktorium, das derzeit unter der Führung von Gouverneur Ewald Nowotny steht und dessen Funktionsperiode Ende August 2019 ausläuft, ihre Überwachung dem Generalrat. In ihrer Arbeit ist die Bank den Leitwerten Stabilität und Sicherheit verpflichtet. Der Generalrat - Vorsitzender ist Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) - ist dabei für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht in den Aufgabenbereich des Direktoriums fallen. Er berät das Direktorium auch bei der Geschäftsführung und der Währungspolitik.

Als Zentralbank der Republik Österreich und Teil des Eurosystems hat die OeNB diese Kernaufgaben:

Geldpolitik:

Die OeNB sichert Preisstabilität und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität der Geld- und Kreditmärkte. Sie wirkt im Rahmen des Eurosystems an einer stabilitätsorientierten Geldpolitik mit, wickelt geldpolitische Geschäfte mit Banken ab und veranlagt bzw. verwaltet die Währungsreserven.

Finanzmarktstabilität, Bargeld, Zahlungsverkehr, Statistik, Finanzwissen:

Die OeNB analysiert und prüft Banken im Sinne der Finanzmarktstabilität. Sie versorgt Österreich mit Bargeld und stellt den effizienten unbaren Zahlungsverkehr sicher. Zudem erstellt sie auch umfangreiche Finanzstatistiken. Die OeNB engagiert sich auch für die Stärkung des Wirtschafts- und Finanzwissens der österreichischen Bevölkerung, fördert Kunst und Kultur und bekennt sich zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz.