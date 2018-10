Facebook

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wird im Rahmen seines zweitägigen Moskau-Besuchs am Dienstag mit seinem Amtskollegen Wladimir Kolokolzew ein Polizeikooperationsabkommen besprechen. Russland sei im Sicherheitsbereich ein "ganz, ganz wichtiger Partner", betonte Kickl am Montag vor Journalisten. Kickl vereinbarte in Moskau auch eine Zusammenarbeit im Katastrophenschutzbereich.

Konkret nannte der Minister den Datenaustausch, den möglichst unkomplizierten Einsatz von Polizeikräften im jeweils anderen Land, die Zusammenstellung von Ermittlungsteams in grenzüberschreitenden Fällen und die Gewährleistung einer sicheren Kommunikation jenseits der Diplomatenpost als Komponenten eines derartigen Abkommens. In Sachen Katastrophenschutz sei Russland insbesondere an Erfahrungen bei freiwilligen Feuerwehren sowie bei der Bergrettung interessiert, so Kickl.

Im Fall der sogenannten Austro-Jihadisten stellte Kickl fest, dass es sich dabei größtenteils um Tschetschenen handle und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass es bei Rückführungen nach Russland zu einer Entbürokratisierung kommen und etwa ein elektronischer Austausch von Daten zur Verkürzung von Prozessen führen könnte. Bedenken, dass nach Russland abgeschobene Tschetschenen dort in Gefahr sein könnten, hat Kickl nicht: "Wir überprüfen das ja ständig und haben momentan keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die Rückkehr nach Russland eine sichere Rückkehr ist", sagte er.