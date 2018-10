Facebook

Die Sozialdemokratie in Europa steckt in einer veritablen Krise. Vergangen sind die Zeiten, in denen in den meisten europäischen Ländern Sozialdemokraten regierten. Es gibt viele Erklärungsversuche für diese Entwicklung, eine davon stammt von Ralf Dahrendorf, dem liberalen Historiker, der verkürzt gesagt meinte, das 20. Jahrhundert sei das sozialdemokratische Jahrhundert gewesen – und damit sei die historische Aufgabe der Sozialdemokratie erfüllt.

Ich möchte dieser Ansicht mit einem Zitat des griechischen Ökonomen Yanis Varoufakis entgegentreten, der in seinem Buch "Talking to My Daughter About the Economy" meinte: "All babies are born naked [...], but soon after some are dressed in expensive outfits, while the majority wear rags." Solange diese Feststellung auch nur ansatzweise ihre Richtigkeit hat, ist die Aufgabe der Sozialdemokratie noch lange nicht beendet.

Ein Erfolgsmodell

Die Sozialdemokratie begann vor mehr als hundert Jahren als emanzipatorische Bewegung, die alsbald wesentliche politische Veränderungen durchsetzen konnte und auch durch zwei Weltkriege nichts von ihrer Vision und ihrer Durchsetzungskraft verlor. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts von ihren Ideen geprägt war und sie wesentlichen Anteil am Erfolg der europäischen Demokratien hatte.

Warum aber endete dieser Erfolg in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts? Bestimmt nicht, weil die Grundwerte der Bewegung – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität – allesamt als durchgesetzt betrachtet werden können. Im Gegenteil. Wir erleben, dass die Ungleichheit größer wird, und zwar in einem atemberaubenden Ausmaß.

Der in den ersten Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg domestizierte Kapitalismus, der in Form der sozialen Marktwirtschaft allen Teilen der Bevölkerung einen Zuwachsan Lebensqualität und Einkommen verschaffte, wandelt sich – vor allem durch die zunehmende Dominanz der Finanzwirtschaft – wieder um vieles stärker in seine ursprüngliche radikalliberale Form.

Zweiklassengesellschaft

Und während selbst viele konservative Parteien in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sozialdemokratische Themen wie Bildung und Gesundheit für alle Bevölkerungsschichten in gleichem Maße zugänglich machen wollten, sind wir heute auf dem besten Wege zu einer Zweiklassengesellschaft, in der die besten Bildungseinrichtungen, die besten Spitäler nur jenen zur Verfügung stehen, die dafür auch zusätzlich bezahlen können.

Wie also kommt es, dass sich die meisten sozialdemokratischen Parteien Europas in der Defensive befinden? Ich sehe dafür drei Hauptgründe:

1. Das Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen der Nachkriegszeit hat für viele keine Gültigkeit mehr. Der wirtschaftliche Fortschritt geht an vielen Menschen vorbei. Hohe Arbeitslosenraten, verschärft durch eine zum Teil dramatische Jugendarbeitslosigkeit, teures Wohnen sowie der starke Zuwachs des Niedriglohnsektors, der einer immer größer werdenden Zahl von Arbeitnehmern de facto Lohnerhöhungen versagt, wird in erster Linie der Sozialdemokratie angelastet.

2. Der Sozialdemokratie wird insbesondere von ihrer ehemaligen Stammwählerschaft der Vorwurf gemacht, sich von den Lebensrealitäten breiter Bevölkerungsschichten entfernt zu haben. Der Philosoph Robert Pfaller beschrieb diesen Vorwurf überspitzt so: „Wenn in Europa die Sozialdemokratie nur noch steht für Binnen-Is, Rauchverbote und Ratschläge für den Umgang mit Zwischengeschlechtlichkeit, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Eltern, die nicht wissen, wie sie ihren Kindern den Schulausflug bezahlen sollen, anders wählen.“

3. Der Sozialdemokratie ist es in den vergangenen Jahren in keiner Weise gelungen, den durch Globalisierung, Migration und technologischen Wandel entstandenen Zukunftsängsten ein optimistisches Zukunftsszenario entgegenzusetzen. Die Themen kulturelle Identität, Sicherheit und technologischer Wandel warten noch auf klare sozialdemokratische Antworten.

Die Suche nach dem Narrativ

Unabhängig davon, ob man diese Analyse teilt oder nicht: Die Frage, die sich derzeit allen sozialdemokratischen Parteien Europas stellt, ist, mit welcher Zukunftsstrategie, mit welchem Narrativ, eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt werden kann, dass es sich auch im 21. Jahrhundert lohnt, den Werten der Sozialdemokratie zum Durchbruch zu verhelfen.

Reicht es aus, sich vor allem auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit zu fokussieren? Oder bedarf eine mehrheitsfähige, sozialdemokratische Ideenplattform mehr Reformansatzpunkten als staatlicher Umverteilung? Muss die Sozialdemokratie wieder die Systemfrage stellen wie zu Beginn ihres Daseins oder lässt sich die Marktwirtschaft reformieren und kontrollieren? Sollen wir uns mehr an Jeremy Corbyn oder an Emmanuel Macron orientieren? All das sind Fragestellungen, die heute intensiv innerhalb der Sozialdemokratie diskutiert werden.

Meine Meinung ist eindeutig: Wir leben in einer unsicheren und komplexen Welt. Allein mit einer eindimensionalen Antwort, nur mit dem Fokus auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wird das Vertrauen in die Sozialdemokratie nicht wiederhergestellt werden können.

Die Sozialdemokratie muss einer breiten Schicht der Bevölkerung die Zukunftsperspektive einer sozialen, gerechten, modernen und auf Leistung basierenden Gesellschaft bieten. Sie muss Antworten auf die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft geben und sie muss gerade angesichts der immer stärker werdenden Individualisierung verständlich machen, warum die Werte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität verteidigt werden müssen.

Sie darf sich weder auf die „reine Lehre“ zurückziehen noch dem Irrtum des Neoliberalismus, dass der Markt sich schon von selbst regle, zum Opfer fallen. Die Sozialdemokratie muss klare und eindeutige Antworten auf die Ängste der Menschen geben. Sie darf Fragen der kulturellen Identität nicht aussparen, muss das Thema Sicherheit in seiner gesamten Breite besetzen und darf Begriffe wie Heimat nicht den Rechtspopulisten überlassen. Und letztlich: Bei allem Risiko, die Veränderungen mit sich bringen, darf sich die Sozialdemokratie nie zu einer Bewegung des Status quo reduzieren. Konservativ, das sind die anderen.

Ich sehe sechs Prinzipien, die das Narrativ der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert bilden müssen. Keine der Begriffe sind ausschließlich von der Sozialdemokratie besetzt, aber für die Gesamtheit aller steht nur sie.

1Chancengerechtigkeit. DER sozialdemokratische Imperativ schlechthin bedeutet in der heutigen Zeit ein klares Bekenntnis zum Kampf gegen die größer werdende Ungleichheit sowie gegen die Zweiklassengesellschaft, und zwar nicht nur, um ein Stück Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zurückzugewinnen. Martin Wolf, Wirtschaftskolumnist der „Financial Times“, meint: „We have to prove wrong all these, who believe the rise of inequality is unstoppable. If we fail to do so, inequality might slay democracy, too, in the end.“

Abgesehen vom moralischen Imperativ spricht auch der wirtschaftliche Verstand für die Gleichbehandlung aller gesellschaftlichen Gruppen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion – insbesondere was den Zugang zum wichtigsten Zukunftswerkzeug betrifft, der Bildung.