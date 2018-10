Die SPÖ bietet der Regierung die Mitarbeit bei der von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bis Jahresende angekündigten Pflegereform an.

Josef Muchitsch © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Man stehe für "konstruktive Gespräche" bereit, so Sozialsprecher Josef Muchitsch in einer Aussendung am Sonntag. Als erste konkrete Maßnahme plädiert er dafür, die Anhebung des Pflegegeldes von 2020 auf 2019 vorzuziehen.

Eine Pflegereform sei mit Sicherheit notwendig. Den Worten müssten nun rasch Taten folgen, forderte Muchitsch. Denn die Kürzung der Sozialleistungen für Pflegerinnen und das "Chaos" beim Pflegeregress lasse nicht viel Positives erwarten.

Bis Jahresende will Kanzler Sebastian Kurz ein Lösungskonzept zur Pflege auf dem Tisch, kündigte er am Samstag an. Das soziale Netz sei eine der größten Errungenschaften Österreichs und sei "unsere christlich-soziale Verantwortung", unterstrich er. Die Stärke jeder Gesellschaft zeige sich darin, wie man mit den Schwächsten umgehe.

Konzept bis Jahresende

Er habe in seiner eigenen Familie erlebt, wie es sich anfühle, wenn ein Mensch, der immer alles für alle gemacht habe, "schlagartig selbst auf Hilfe angewiesen ist", erzählte Kurz von seiner pflegebedürftigen Großmutter. "Ich bin heilfroh, dass meine Oma gut versorgt ist", aber er wisse auch, dass nicht alle dieses Glück hätten.

Er habe deshalb die Regierungskoordinatoren gebeten, gemeinsam mit der Sozialministerin bis Jahresende ein Konzept vorzulegen, um die Herausforderungen der Pflege zu lösen. "Wir werden diese Lücke schließen", kündigte Kurz an. Ziel sei es, dass die Pflege, wenn immer möglich, zuhause stattfinde, Pfleger und Angehörige besser unterstützt werden und man eine nachhaltige finanzielle Lösung finde, "um die unwürdigen Finanzdebatten im diesem Bereich zu beenden". Konkretere Vorstellungen äußerte Kurz noch nicht.