Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) © APA/ROBERT JAEGER

Die Bundesregierung setzt die Reformagenda nun bei der Finanzverwaltung an. Eine von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) eingesetzte Arbeitsgruppe hat in einem Grobkonzept zur Modernisierung der Steuer- und Zollverwaltung eine deutliche Verschlankung der Organisation vorgeschlagen. Die 40 Finanzämter mit 80 Standorten quer durch Österreich sollen organisatorisch in einem "Finanzamt Österreich" als Abgaben- und Dienstbehörde zusammengefasst werden. Ebenso soll aus den neun bestehenden Zollämtern ein "Zollamt Österreich" geschaffen werden.

