Niederösterreich-Fahne © APA/HERBERT NEUBAUER

Wenn es um die Republik geht, fühlen sich meistens Bundespolitiker berufen, zu sprechen. Mit dem Festakt, dessen festlichen Teil wir heute ab 11 Uhr im Livestream übertragen, wollen die Länder nun die Sache vom Kopf auf die Beine stellen. Gemeinsam unterzeichnen die Vertreter der Bundesländer eine Erklärung, die auf die entscheidende Rolle der Länder bei der Gründung der Republik hinweist.

Ehe dann die Spitzen der Republik und der Europäischen Union noch zur Feierlichkeit hinzugebeten werden, unterzeichnen die neun den Text, der auch ihre Rolle innerhalb der Europäischen Architektur hervorhebt. Auch wenn in der europäischen Diskussion die Nationalstaaten den Ton angeben, liegt der Konstruktion der Union eigentlich die Idee eines Europas der Regionen zugrunde.

Das gemeinsame, übernationale Element sollte ebenso gestärkt werden wie die Regionen des Kontinents. Der Text der „Erklärung der Landeshauptleute anlässlich 100 Jahre Republik Österreich“ wird an diese oft in Vergessenheit geratene Grundarchitektur erinnern.

Ab 11 Uhr feiern die Landesherren dann gemeinsam mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz die Entstehung der Ersten Republik.

Der eigentliche Jahrestag liegt allerdings noch in weiter Ferne. Am 12. November wird die Republik in einem feierlichen Staatsakt in der Wiener Staatsoper den Tag der Proklamation des neuen, kleinen Österreich begehen. Die Staatsoper wählte man aus, weil das Parlament derzeit wegen Renovierungsarbeiten nicht benützbar ist.