Fauxpas Tempo 140: Verkehrsministerium bedauert Inserat ohne Gurt

Verkehrsminister Norbert Hofer © APA

Das Verkehrsministerium hat sich für einen Fauxpas bei der Bewerbung des Pilotprojekts Tempo 140 auf Autobahnen praktisch entschuldigt. In der Gratiszeitung "Heute" war ein nicht angegurteter Mann am Steuer eines Autos zu sehen. Die wichtige Sicherheitsmaßnahme sei bei der Fotobearbeitung "bedauerlicherweise vergessen" worden, heißt es nun in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage.

Der Klubobmann der Liste Pilz, Wolfgang Zinggl, hatte eine entsprechende Anfrage an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gestellt, in der er auch die Kosten des Inserats, das nur in "Heute" erschien, wissen wollte. Laut Ministerium machte die Schaltung 30.805 Euro aus. Weitergehende Befürchtungen aufgrund des nicht angeschnallten Mannes auf dem Bild konnte Hofer übrigens entkräften: "Nein, es wird keine Änderungen im Bereich der Gurtenpflicht geben."