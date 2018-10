Facebook

Christian Pilnacek, Generalsekretär des Justizministeriums © APA/HERBERT PFARRHOFER

"Nichts an diesem Fall ist üblich". Vor dem Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das BVT, sagt heute der Generalsekretär des Justizministeriums aus, Christian Pilnacek. Obwohl er die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien zur Kenntnis nimmt, die Hausdurchsuchung im BVT Ende Februar sei großteils rechtswidrig gewesen, verteidigt er das Vorgehen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalrtschaft: "Vertretbar" sei die Arbeit der Staatsanwältin gewesen, "auch wenn wir im Nachhinein vieles anders gemacht hätten". Aber "man kann bei solchen Vorwürfen nicht nicht ermitteln".

Leichte Kritik übt Pilnacek an seinem Gegenüber im Innenministerium, Peter Goldgruber. "Ich hätte es für angemessen empfunden, dass die Kontaktaufnahme auf der gleichen Hierarchieebene stattfindet", sprich, lieber wäre ihm gewesen, Goldgruber wäre zu ihm gekommen statt direkt zur Korruptionsstaatsanwaltschaft. Prinzipiell sei auch ein Generalsekretär aber verpflichtet, Verdachtsmomenten nachzugehen, wenn er von ihnen erfährt.

Ebenfalls vorgesehen ist die Aussage der Leiterin der zuständigen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkStA), Ilse-Maria Vrabl-Sanda, sagt heute aus.

Etwas Licht in die Vorgänge brachte am Vortag die Befragung der für den Fall BVT zuständigen Staatsanwältin Ursula Schmudermayer. Sie verteidigte das Vorgehen. Zugleich aber bestätigte ihre Aussage zahlreiche Ungereimtheiten. So habe sie noch nie erlebt, dass ein hochrangiger Mitarbeiter eines Ministeriums mit einem Konvolut an Anschuldigungen zu ihr gekommen wäre, wie das Generalsekretär Peter Goldgruber aus dem Innenministerium getan hatte.

Auch habe sie noch nie erlebt, dass ein Kabinettsmitglied als Vertrauensperson eines Zeugen zur Staatsanwaltschaft mitkomme. Auch Vorbesprechungen mit den Auskunftspersonen im Innenministerium, von denen Schmudermayer zum Zeitpunkt der Razzia nach eigenen Angaben noch nichts wusste, habe sie noch nie zuvor erlebt.

Schmudermayer bestätigte, dass außer den vier vom Innenministerium namhaft gemachten Zeugen keine weiteren einvernommen wurden, ehe die Entscheidung für die Hausdurchsuchung fiel.

BVT-U-Ausschuss bohrt weiter in Justiz: Generalsekretär Pilnacek geladen

Auch der damals zuständige Journaldienst, Ulrich Nachtlberger, berichtete von einigen ungewöhnlichen Vorgängen im Vorfeld der nächtlichen Genehmigung der Hausdurchsuchung. Gegen Mittag schon habe ihn der Präsident des Straflandesgerichts angerufen, Friedrich Forsthuber.

Der habe ihn vorgewarnt, in seinem Journaldienst werde eine delikate Angelegenheit auf ihn zukommen. Es würden „gegen hohe Beamte des Innenministeriums Ermittlungen laufen“, habe ihm Forsthuber gesagt, „höchste Geheimhaltung“ sei notwendig. Solche Vorinformationen seien sonst nicht üblich, sagte Nachtlberger.

Erst nachts informierte ihn Schmudermayer in einem viertelstündigen Telefonat über die geplante Razzia und ersuchte um deren Genehmigung, die er auch erteilte. Die schriftliche Ausfertigung reichte Nachtlberger erst Tage später nach, das sei allerdings durchaus üblich. Darüber hinaus wollte Nachtlberger nichts sagen, da gegen ihn ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg anhängig ist.

Die FPÖ nutzte die Aussagen der Staatsanwältin, in Aussendungen vom Zusammenbruch der Anschuldigungen gegen den angegriffenen Innenminister zu schreiben. Vertreter des Ausschusses sahen das anders.

Der Falter berichtete, Goldgruber habe bereits vor der Hausdurchsuchung wissen wollen, wo verdeckte Ermittler gegen Burschenschaften eingesetzt werden.

