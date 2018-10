Facebook

Empfang bei Van der Bellen © (c) AP (Ronald Zak)

Riesige Fahnen Belgiens und Österreichs wehen, die Gardekompanie des Bundesheeres hat im Inneren Burghof in Wien Aufstellung genommen. Hunderte Schaulustige warten geduldig auf das belgische Königspaar, das an diesem kühlen, sonnigen Montag jede Minute in der Hofburg eintreffen kann. Selfie-Sticks werden gehoben, Kinder klettern auf Laternenmasten.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer nutzen die Wartezeit dazu, um einige der Umstehenden zu begrüßen. Ein kleiner weißer Hund, der am Arm seines Frauerls sitzt, hat es dem Bundespräsidenten diesmal besonders angetan.

Zu Gast in Wien: Philippe und Mathilde eröffnen Bruegel-Ausstellung Philippe von Belgien und seine Frau Mathilde besuchten mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer die Eröffnung der Bruegel-Schau im KHM. Der Besuch des Königspaares unterstreicht die Bedeutung des großen flämischen Künstlers für Belgien. Für die Schau, die aufgrund ihrer Fülle an Schaustücken unter dem Motto "Once in a lifetime" steht, hat das Wiener KHM mit 26 Partnern zusammengearbeitet, darunter mit den Königlichen Museen der Schöne Künste in Brüssel, die die zweitgrößte Bruegel-Sammlung beherbergen. Facettenreich inszeniert: Der berühmte "Turmbau zu Babel" aus der Sammlung des KHM ist in der Schau einer weiteren Ausführung aus dem Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gegenüber gestellt. Noch rasch ein offizielles Foto auf der KHM-Stiege: Königs- und Bundespräsidentenpaar vor dem Betreten der Bruegel-Schau in Wien. AP Das KHM zeigt bis 13. Jänner 2019 die weltweit erste große monografische Ausstellung zum Werk Pieter Bruegels des Älteren. (c) KHMDaniel Auer Mit rund 90 seiner Werke verschafft die Ausstellung in Wien nun zum ersten Mal einen Überblick über das Gesamtwerk des Künstlers. (c) KHM/Daniel Auer In Museen und Privatsammlungen zählen die Werke Bruegels zu den kostbarsten und fragilsten Beständen. Die meisten Holztafeln sind bislang noch nie verliehen worden. (c) KHM/Daniel Auer Spannend: "Die Kreuztragung Christi" wurde für die Ausstellung aus dem Rahmen genommen und ist nun auch von hinten zu sehen. Das macht Fragilität und Beschaffenheit der Holztafel sowie die Qualität der Malschicht sichtbar. (c) KHM/Daniel Auer Schon zu Mittag begrüßten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer das belgische Königspaar. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) König Philippe war gekommen, um am Abend gemeinsam mit Van der Bellen die große Werkschau des flämischen Meisters Pieter Bruegels des Älteren (1525/30-1569) im Kunsthistorischen Museum zu eröffnen. (c) AP (Ronald Zak) Zuvor gab es ein Gespräch der beiden Paare im Büro des Bundespräsidenten. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Kaffee und Patisserien wurden gereicht. Auf dem Tisch lag bereits der Katalog der Schau, die umfassender als alle bisherigen Ausstellung über Pieter Bruegel d. Ä. sein soll. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Auch die obligatorischen Fotos durften nicht fehlen. (c) AP (Ronald Zak) Die Großausstellung findet übrigens aus Anlass von Bruegels 450. Todestag im kommenden Jahr statt. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Für Philippe und Mathilde ist es ihr erster offizieller Besuch in Österreich seit ihrer Thronbesteigung 2013. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Philippe und Van der Bellen sind füreinander keine

Unbekannten. Die beiden haben einander erst vor drei Wochen in der Schweiz getroffen: beim jährlichen Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder in Sils Maria. In Belgien lebt neben der flämischen und der wallonischen auch eine kleine deutschsprachige Gemeinschaft. (c) AP (Ronald Zak) Elegant: das dunkelgrüne Kleid und der ungewöhnliche Kopfschmuck von Königin Mathild. Belgien ist für seine ideenreichen Modedesigner bekannt. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) 1/17

König Philippe und seine Gemahlin Mathilde lassen etwas auf sich warten - ihr Flugzeug ist verspätet gelandet. Doch letztlich trifft ihr Auto, das als Kennzeichen bloß die belgischen Nationalfarben trägt, in Begleitung zahlreicher Polizeimotorräder im Burghof ein. Begrüßung durch das Präsidentenpaar, Hymnen beider Länder, Abschreiten der Ehrenkompanie. Mit ihren hohen Stöckelschuhen, dem dunkelgrünen Kleid und einem ungewöhnlichen Kopfschmuck ragt Königin Mathilde aus der Gesellschaft heraus.

Bei Kaffee und Patisserien

Nach dem formellen Teil folgt ein Gespräch der beiden Paare im Büro des Bundespräsidenten, Kaffee und Patisserien werden gereicht. Auf dem Tisch liegt bereits der Katalog der Ausstellung, um die sich bei diesem Besuch alles dreht: König Philippe eröffnet am Abend nämlich gemeinsam mit Van der Bellen die große Werkschau des flämischen Meisters Pieter Bruegels des Älteren (1525/30-1569) im Kunsthistorischen Museum.

Die Ausstellung, die nach Angaben des KHM die größte jemals dagewesene über das Werk des berühmten Malers und Grafikers sein soll, findet aus Anlass von Bruegels 450. Todestag im kommenden Jahr statt. Für die Schau, die aufgrund ihrer Fülle an Schaustücken unter dem Motto "Once in a lifetime" steht, hat man mit 26 Partnern zusammengearbeitet, darunter mit den Königlichen Museen der Schöne Künste in Brüssel, die die zweitgrößte Bruegel-Sammlung beherbergen. Der Besuch des Königspaares unterstreicht die Bedeutung dieses großen flämischen Künstlers für Belgien.

Erster offizieller Besuch in Österreich

Für Philippe und Mathilde ist es ihr erster offizieller Besuch in Österreich seit ihrer Thronbesteigung 2013. Damals hatte Philippes Vater Albert II. abgedankt und das Amt des "Königs der Belgier" an seinen Sohn übergeben. Der frühere Monarch hatte Österreich in seiner Amtszeit (1993-2013) zweimal besucht: Einmal zu einem Staatsbesuch 1997, einmal zu einer Kurzvisite 2006 anlässlich seiner Rede vor der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Freilich sind Philippe und Van der Bellen füreinander keine Unbekannten. Die beiden hatten einander sogar erst vor drei Wochen in der Schweiz getroffen: Anlass war das jährliche Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder in Sils Maria in Graubünden. Belgien hat neben der flämischen und der wallonischen auch eine kleine deutschsprachige Gemeinschaft.