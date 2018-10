Facebook

Erst im Vorjahr in Betrieb genommen: Das Verteilzentrum Graz-Puntigam © Marija Kanizaj

Angesichts der sinkenden Personenzahl sieht das Innenministerium für einige Asyl-Betreuungsstellen des Bundes keinen Bedarf mehr, berichtet die "Krone". Mit Ende des Jahres würden sieben von 20 Standorten stillgelegt.

Laut der Zeitung sind dies in der Steiermark die Betreuungsstelle in Steinhaus am Semmering und das Verteilerquartier Graz-Puntigam sowie in Kärnten die Betreuungsstelle Althofen. Weiters werden drei Betreuungsstellen in Oberösterreich geschlossen (Ohlsdorf, Mondsee und Gallspach) sowie die Betreuungsstelle im Salzburgischen Gaisberg.

Das Verteilerquartier Graz-Puntigam war erst im Vorjahr in Betrieb genommen worden.