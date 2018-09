Christoph Leitl, Chef der Europäischen Wirtschaftskammer, über den Brexit, die Probleme der Unternehmer mit manch FPÖ-Protagonisten und die Hoffnung auf Sebastian Kurz als "Brückenbauer". Bei Asylwerbern in Lehre will Leitl indes europaweit vermitteln.

Der langjährige Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl © APA

Der drohende Brexit hält in Tagen wie diesen auch Europas Wirtschaftstreibende besonders in Atem. Selbst detaillierte Notfallpläne sollen in Brüssel bereits erdacht worden sein, komme es tatsächlich zu einem „no deal“. Innerhalb von fünf Tagen würden die Pläne greifen und so die Fortsetzung der wichtigsten Wirtschaftsbeziehungen garantieren. Die EU-Kommission will derlei Gerüchte vorerst nicht kommentieren, oberstes Ziel sei weiter eine Vereinbarung mit Großbritannien.