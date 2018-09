Live aus dem Parlament Dringliche Anfrage an Kickl zu umstrittenem Medien-Schreiben

Das umstrittene Schreiben des Innenministeriums zur Kommunikationsstrategie der Polizei wird ein Fall für das Parlament. Die NEOS haben am Mittwoch im Nationalrat eine "Dringliche Anfrage" eingebracht, in deren Begründung sie scharfe Kritik am Vorgehen des Innenressorts üben.