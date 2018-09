Die Opposition nimmt am Nachmittag den FPÖ-Innenminister für die umstrittene "Empfehlung" an die Landespolizeidirektionen ins Kreuzfeuer. Der Nationalrat verabschiedet sich heute von den politischen Schwergewichten Katzian (SPÖ) und Strolz (Neos).

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hielt eine flammende Abschiedsrede im Parlament © APA/HANS PUNZ

Der Nationalrat steht am Mittwoch im Zeichen von Personalia sowie von einem umstrittenen Papier des Innenministeriums. Verabschiedet werden der langjährige NEOS-Klubobmann Matthias Strolz sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Die NEOS treten zudem mit einer "Dringlichen Anfrage" in Erscheinung, in der sie ein Schreiben des Innenressorts behandeln, das die Polizei auffordert, die Nationalität von Tätern zu kommunizieren.

Noch nichts Neues gibt es an der SPÖ-Klubspitze, da die künftige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner erst im Oktober die Leitung der Fraktion übernimmt. Ihr Vorgänger Christian Kern lässt die Sitzung übrigens wegen eines Auslandsaufenthalts aus. Damit verpasst er die letzte Rede Katzians, der nach rund einem Jahrzehnt im Hohen Haus gleich zu Beginn des Plenums in einer "Aktuellen Stunde" zur Arbeitsmarktpolitik Abschied nimmt. NEOS-Langzeit-Chef Strolz folgt dann gegen Mittag mit seiner letzten Rede im Rahmen einer Debatte zur Etablierung eines neuen Straftatbestands "Reisen für terroristische Zwecke".

"Ich werde wiederkommen"

"Ich werde wiederkommen" - mit diesen Worten verabschiedete sich ÖGB-Chef Wolfgang Katzian von den Mandataren. Dann nämlich, wenn die Regierung so weiter mache wie bisher, mit Unfairness gegenüber den Arbeitnehmern, einer Demontage des Sozialstaates und der Mitbestimmung: "Dann werde ich kommen, vor das Parlament, mit mehr als den 120.000. die gegen das Arbeitszeitgesetz demonstriert haben."

Was ihn bedrücke, sei, in welchem Ausmaß die Demokratie in Frage gestellt werde, wie mit dem Parlament als Souverän umgegangen werde, "wie jeglicher Anstand auf dem Altar des Marketing geopfert wird, wie aus dem Wettstreit von Ideen blanker Hass geworden ist, mit einer Hetze gegen Minderheiten und Andersdenkende".

Wider die "Behübschung"

Katzian kritisierte im Rahmen der morgendlichen Aktuellen Stunde zu sozialen Fragen auch die neue "Gipfelitis": Die Sozialpartner würden nur noch zu "Gipfeln" eingeladen, "um schöne Bilder zu erzeugen". Echte Auseinandersetzung finde nicht mehr statt. "Das muss sich wieder ändern. Für die Behübschung von vorbereiteten Prozessen stehen wir nicht zur Verfügung."

Die designierte SPÖ-Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner dankte Katzian für sein Engagement und stellte sich an seine Seite im Kampf um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: "Wir wissen tausende Betriebsräte und Millionen von Arbeitnehmern an unserer Seite!"

Tiroler AK bringt Klage ein

Die Tiroler Arbeiterkammer hat dem Generalsekretariat der EU-Kommission in Brüssel eine sogenannte Binnenmarktbeschwerde gegen das seit 1. September geltende neue Arbeitszeitgesetz übermittelt. Die neue Regelung sei als "in Teilen als europarechtswidrig zu qualifizieren", sagte der schwarze Tiroler AK-Chef Erwin Zangerl (Christgewerkschafter) der "Tiroler Tageszeitung".

Man wolle ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik Österreich eingeleitet haben, um letztlich das Gesetz zu kippen, so Zangerl. Die Arbeitszeitflexibilisierung stehe den Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie und der Grundrechtecharta entgegen, argumentierte der Arbeiterkammerpräsident.

Konkret bezieht sich die AK Tirol laut dem Bericht auf zwei Personengruppen, die vom Geltungsbereich ausgenommen sind: nahe Angehörige der Arbeitgeber und leitende Angestellte, denen maßgebliche selbstständige Entscheidungsbefugnis übertragen und deren gesamte Arbeitszeit nicht gemessen oder im Voraus festgelegt werden könne. "Durch die Herausnahme von Angehörigen und Arbeitnehmern mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis wird ihr allgemeines Schutzniveau bei der Arbeitszeit und Arbeitsruhe völlig auf null reduziert", erklärte Zangerl.

Zudem ortete die AK einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot, weil die Betroffenen gänzlich aus dem Schutz des Arbeitszeitgesetzes herausfallen würden. Und drittens verwies man in dem Schreiben an die Europäische Kommission auf die EU-Grundrechtecharta. Demnach hätten Arbeitnehmer das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten.

Abschiedsrede von Strolz

Schon die künftigen Spitzenkräfte der NEOS sind dann bei einer "Dringlichen Anfrage" am Nachmittag am Wort. Dabei geht es um ein Schreiben des Innenministeriums an Polizeidienststellen, in dem diese aufgefordert werden, künftig grundsätzlich die Nationalität von Tätern zu kommunizieren und verstärkt Sexualdelikte öffentlich zu machen. Medien störte zudem, dass in dem Papier einzelne ministeriumskritische Zeitungen nur noch mit Basisinformationen, nicht aber mit Exklusivgeschichten versorgt werden sollen.