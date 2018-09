Facebook

© APA/HANS PUNZ

Pamela Rendi-Wagner wird die erste Frau an der Spitze der SPÖ sein. Heute will der Parteivorstand ihre Nominierung absegnen, Ende November soll sie der Parteitag wählen. Es ist nicht nur die Fassade der Sozialdemokratie, die bröckelt. Ob Rendi-Wagner als Speerspitze der Opposition jetzt und in vier Jahren Erfolg beschieden ist, wird sich schon in den eineinhalb Monaten bis zur Kür herauskristallisieren.

