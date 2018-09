Bis zum 15. Oktober müssen alle SPÖ-Listen für die EU-Wahl stehen. Und noch früher als geplant will die SPÖ einen neuen Chef haben, um zu viele Kandidaten und eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Drei Steirer sind im Spiel.

Max Lercherund Jörg Leichtfried: Steirer im Spiel © Andreas Schöberl-Negishi

Mit Christian Kerns Eigennominierung als Spitzenkandidat für die EU-Wahl wurde das Tempo erhöht: Nachdem Kern als Listenerster beim Parteitag im November abgesegnet werden soll, müssen bis dahin auch die Listenplätze dahinter vergeben sein. Das bedingt, dass sich bis 15. Oktober auch die Kandidaten in den Ländern in Stellung bringen müssen. Der neue Parteichef soll sich, wenn geht, sogar noch früher finden: Nichts fürchtet man in der SPÖ mehr, als dass jetzt ein Kandidat nach dem anderen sich selbst meldet oder gemeldet wird und es zur Kampfabstimmung kommt.

