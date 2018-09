Dass aus Quereinsteigern an der Spitze zuweilen rabiate Queraussteiger werden, muss die SPÖ nun schon zum zweiten Mal erfahren. Ein Kommentar.

Franz Voves und Christian Kern: Beide begeisterten die Partei, und beider Abgang mündete in ein Desaster © dapd

Der Schock, der den SPÖ-Funktionären und Sympathisanten in die Glieder fuhr, ist Legende: Nachdem Franz Voves im Herbst 2015 seine SPÖ wieder als stimmenstärkste Partei aus der Landtagswahl herausgeführt hatte, beschloss er, sich selbst in den Ruhestand zu versetzen und das Amt des Landeshauptmannes in die Hand seines Vertrauten - nämlich des Chefs der ÖVP - zu legen.

