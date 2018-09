Facebook

VK Heinz Christian Strache, BK Sebastian Kurz und SPÖ-Chef Christian Kern © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Wie würden die Österreicher wählen, stünde an diesem Sonntag eine Nationalratswahl an? Das Nachrichtenmagazin "Profil" hat das für sein aktuelle Ausgabe (erscheint am Montag) von "Unique research" erheben lassen: In der Sonntagsfrage liegt die ÖVP demnach mit 34 Prozent stabil an erster Stelle (August: 34 Prozent). Die SPÖ verlor gegenüber dem Vormonat einen Prozentpunkt und hält bei 28 Prozent, während die FPÖ um zwei Prozentpunkte zulegte (25 Prozent). Die NEOS kletterten unterdessen auf 7 Prozent (August: 5 Prozent), die Grünen halten bei 4 Prozent (August: 4 Prozent), und die Liste Pilz fiel auf 1 Prozent (August: 2 Prozent).

Auch die "Kanzlerfrage" wurde gestellt: Dabei konnte ÖVP-Chef Sebastian Kurz seinen Vorsprung um 3 Prozentpunkte ausbauen. Gaben im August noch 32 Prozent der Befragten an, sie würden Kurz direkt zum Kanzler wählen, waren es dieses Mal 35 Prozent. SPÖ-Chef Christian Kern verlor indes 2 Prozentpunkte und liegt nun bei 21 Prozent. Laut der von Unique research für „profil“ durchgeführten Umfrage rutschte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache um einen Prozentpunkt ab und hält nun bei 12 Prozent.

Migrationspolitik und BVT-Affäre

Auch das Meinungsbild zu aktuellen Themen wurde abgefragt. Mehr als die Hälfte der Österreicher (51 Prozent) befürwortet demnach die Migrations- und Integrationspolitik der ÖVP („sehr gut“: 16 Prozent; „eher gut“: 35 Prozent), während die Linie der FPÖ bei 41 Prozent der Befragten Zustimmung findet. Den Vorschlägen der SPÖ zu Migration können hingegen lediglich 30 Prozent etwas abgewinnen („sehr gut“: 4 Prozent; „eher gut“: 26 Prozent); jeweils 27 Prozent halten diese für „weniger“ bzw. „gar nicht gut“.

Lediglich 46 Prozent der Befragten vertrauen darauf, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) die Sicherheit des Landes gewährleisten kann. 34 Prozent haben „geringes Vertrauen“ und 11 Prozent „gar kein Vertrauen“. 9 Prozent hatten dazu keine Meinung.

Das Sample der Befragten lag bei 800, die maximale Schwankungsbreite wird mit +/- 3,5 Prozent angegeben.