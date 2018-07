Facebook

Generalmajor Robert Brieger © Bundesheer/Herbert Pendl

Der neue Generalsbtabschef des Österreichischen Bundesheeres heißt Robert Brieger. Das hat Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Montag entschieden. Der 61-jährige gebürtige Wiener folgt in dieser Funktion General Othmar Commenda nach, der mit Ende Juni in den Ruhestand getreten ist.

Die am Montagnachmittag vom Verteidigungsministerium bekannt gegebene Personalentscheidung ist keine überraschende. Brieger galt schon lange als der Topfavorit für die ranghöchste Position im Bundesheer. Aus der Beurteilung aller Bewerber durch eine unabhängige Bewertungskommission gingen letztlich vier als "im höchsten Ausmaß geeignet" hervor. Minister Kunasek folgte in seiner Wahl der Begründung der Kommission, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums.

"Ich habe Generalmajor Brieger als einen besonnenen, verantwortungsvollen und vorausschauenden Offizier kennengelernt, der viel Erfahrung aus seinen bisherigen Funktionen einbringen wird können. Er ist für die kommenden Aufgaben bestens geeignet", wird Kunasek in der Aussendung zitiert. Brieger sagt zu seiner Bestellung: "Ich bedanke mich beim Verteidigungsminister für das Vertrauen, das er mir entgegenbringt. Ich bin mir der hohen Verantwortung der neuen Funktion sowie der vor mir liegenden Herausforderungen bewusst. Gemeinsam mit meinem Generalstab werde ich mich dafür einsetzen, dass die engagierten Soldaten bei der Truppe jene Rahmenbedingungen vorfinden, die sie für ihren Dienst brauchen."

Ein Mann der Panzertruppe

Offiziell wird die Ernennung mit einem Festakt am nächsten Dienstag in Wien. Derzeit ist Generalmajor Robert Brieger als Stabschef bereits im engstgen Umfeld des Verteidigungsministers tätig. Er rückte 1975 zum Bundesheer ein, 1982 wurde er Kompaniekommandant im Panzerbataillon 33 in Zwölfaxing (NÖ). Nach seiner Generalstabsausbildung (1985 bis 1988) war er unter anderem Stabschef der 9. Panzergrenadierbrigade in Götzendorf. Brieger war zwölf Jahre lang für die militärstrategische Führung sowie die Planung und Vorbereitung der Einsätze des Bundesheeres im In- und Ausland im Verteidigungsministerium verantwortlich. Unter seiner Führung als Gruppenleiter erfolgte etwa die Planung und Vorbereitung für den Tschad-Einsatz von 2008 bis 2010.

Unter seinen zahlreichen Auslandseinsätzen stechen jene als Kommandant des österreichischen KFOR-Kontingents im Kosovo (2001/2002) und als Kommandant der EUFOR-Truppe in Bosnien (2011/2012) hervor. Brieger wohnt in Niederösterreich, ist verheiratet und Vater einer Tochter und zweier Söhne.

