Mario Kunasek (links) mit Herbert Kickl © APA/Schlager

Innenminister Herbert Kickl hat am Dienstagvormittag seine Pläne für die Weiterentwicklung des europäischen Asylwesens präsentiert, mit denen er unter anderem in den informellen Rat der EU-Innen- und Justizminister am Donnerstag gehen möchte. Unter anderem hat Kickl die "Vision", dass Asylanträge in Zukunft nur noch aus unmittelbaren EU-Nachbarländern möglich sein sollen - um Schleppern die Existenzgrundlage zu entziehen.

Gemeinsam mit Verteidigungsminister Mario Kunasek (beide FPÖ) hat Kickl am Dienstag das österreichische Modell des Assistenzeinsatzes zwischen Polizei und Bundesheer als "best practice"-Beispiel zur Grenzüberwachung angepriesen. Im Verteidigungsministerium tage gerade eine "high level-Konferenz", die ein Strategiepapier ausarbeiten soll, wie solche Assistenzeinsätze künftig auch zur Sicherung der EU-Außengrenzen stattfinden könnten.