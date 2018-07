SPÖ-Bundesparteiobmann Christian Kern in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" zum 12-Stunden-Tag: "Auch in der Wirtschaft wird man nicht glücklich sein."

Christian Kern © AP

Selten hat ein Gesetzes-Beschluss im Nationalrat für so viel Unruhe gesorgt, wie jener zur Arbeitszeit-Flexibilisierung diese Woche. Er wurde mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS gefasst, und gegen die Stimmen von SPÖ, der Liste Pilz sowie gegen den heftigen Protest der Gewerkschaften.

Zum Arbeitszeitgesetz erklärte SPÖ-Bundesparteiobmann Christian Kern in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast": "Die Regierung ist da drübergefahren", sagt Kern. Außerdem sei das Gesetz schlampig gemacht worden. Kern: "Die 60-Stunden-Woche wurde jetzt mitbeschlossen, das wollten wir nie." Und er fügte an: "Auch in der Wirtschaft wird man nicht glücklich sein."

"In einer Zeit, in der Unternehmen Rekordgewinne schreiben, müssen Mitarbeiter noch mehr funktionieren", sagte der Altkanzler. Die Gewerkschaft werde für die Regierung allerdings noch unangenehm werden.