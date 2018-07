Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Seit sechs Monaten ist die Koalition im Amt, von den 16 Regierungsmitgliedern verfügten 15 (!) über keine Regierungserfahrung. Nur einige wenige kamen aus der Politik, die meisten hatten sich als ausgewiesene Fachleute für die Regierung ins Gespräch gebracht. Unumstrittene Nummer eins ist der Kanzler. Sebastian Kurz ist das Aushängeschild der Regierung, hat in den Umfragen sogar zugelegt und hält die Truppe zusammen. Kurz will mehr als den Machterhalt, er will die Republik umbauen. Das polarisiert die breite Öffentlichkeit. Ob das Experiment gut geht, wird sich zeigen.

