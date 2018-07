Facebook

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian: "Das wird zu einem Problem." © APA/ROLAND SCHLAGER

Als 52. und letzter Redner meldete sich vor dem Schluss der Arbeitszeitgesetz-Novelle im Parlament ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) mit einer ruhig vorgetragenen, aber wortgewaltigen Rede zu Wort. Er warnte ÖVP und FPÖ davor, die Arbeitnehmer zu entrechten und die Demokratie zu beschneiden.

Nach dem Beschluss im Nationalrat werde man den Fokus nun auf den Bundesrat richten und wenn man auch dort nichts erreiche, "werfen wir das Scheinwerferlicht auf die Besteller" (des Gesetzes, Anm.), drohte Katzian indirekt mit Arbeitskampf.

Wolfgang Katzian (ÖGB-Chef)

Wenn die Regierung weiter versuche, die Arbeitnehmer, die Pressefreiheit und die Demokratie zu beschneiden, "dann wird es ein Problem", sagte Katzian und appellierte an ÖVP und FPÖ, "dieses Land nicht zu einem Land der permanenten Auseinandersetzung zu machen". Er warnte zudem Türkis-Blau davor, Betriebsräte und Gewerkschafter zu verunglimpfen. Der ÖGB sei keine Führerorganisation, wenn man dem Vorderen wehtue, gehen nicht alle in die Knie, sondern "es kommen zwei hinten nach". "Wir sind wie eine Hydra. Das wird Ihr Alptraum", so Katzian.

Er habe bei seiner Wahl zum ÖGB-Präsidenten die Hand zum Dialog ausgestreckt, zehn Minuten später haben ÖVP und FPÖ den Antrag für den 12-Stunden-Tag im Nationalrat eingebracht ohne die Arbeitnehmervertreter einzubinden, kritisierte Katzian.

"Die Leut' glauben Ihnen das nicht!"

Die Ausführungen der Regierungsparteien zur Ausweitung der Arbeitszeit wies er zurück. ÖVP und FPÖ behaupten, dass sich "nix ändern wird, keiner länger arbeiten braucht, Milch und Honig fließen werden, alles super wird". "Nur die Leut' glauben Ihnen das nicht", so der ÖGB-Chef.

Die GPA mit ihrer Vorsitzenden Barbara Teiber versandte noch gestern Nachmittag eine Aussendung an alle Mitglieder, in der es heißt: "Sollten Arbeitgeber bereits mit Änderungswünschen auf deine Körperschaft zukommen, empfehlen wir dringend, derzeit keine Verhandlung aufzunehmen." Werkzeuge für die betriebliche Vorgangsweise ab in Krafttreten des Gesetzes seien in Ausarbeitung.

Die Gewerkschaft werden auf allen Ebenen für faire Arbeitszeitregeln kämpfen. Die Betroffenheit reiche weit über das Arbeitsleben hinaus. Ehrenamtliches und soziales Engagement in Vereinen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Pflege und Betreuung von Angehörigen, all das werde durch die unplanbare Ausdehnung von täglicher und wöchentlicher Arbeitszeit erheblich beeinträchtigt. "Wir werden diese Auseinandersetzung daher gemeinsam mit vielen anderen Menschen und Organisationen führen!"