Der FPÖ-Landesrat, der in einer Rede die "Neutralisierung" des ORF verlangt hatte, sei nicht mehr tragbar, finden SPÖ und Grüne in Oberösterreich. Sie fordern im Landtag den Rücktritt.

Elmar Podgorschek © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Aufregung um den oberösterreichischen FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek wird politisch verlängert: Vor der heutigen Landtagssitzung in Oberösterreich wollen die Parteispitzen von SPÖ und Grünen, Birgit Gerstorfer und Maria Buchmayr, in einer gemeinsamen Erklärung den Rücktritt Podgorscheks einfordern. Symbolisch sollen dabei alle Abgeordneten von Grünen und SPÖ anwesend sein. Der entsprechende Antrag an die Landesregierung sei "in dieser Form einmalig ist der Geschichte des OÖ.Landtags", sagen die Grünen.

Podgorschek war als Gastredner vor der deutschen Partei AfD aufgetreten und hatte dort unter anderem die "Neutralisierung" des ORF verlangt. Er war dafür bereits breit öffentlich getadelt worden.