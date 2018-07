Sie wissen, welche Summe auf Ihrem Gehaltszettel steht, Sie wissen, wie lange Sie normalerweise arbeiten müssen und Sie wissen, wann Ihr Urlaubsgeld ausbezahlt wird. Aber der Teufel steckt im Detail:

Diese und viele weitere Fragen regeln Gesetze und Kollektivverträge. Testen Sie Ihr Wissen über Ihr Recht am Arbeitsplatz!

WIe gut kennen Sie das Arbeitsrecht? Wie viele Überstunden darf ein Arbeitnehmer derzeit leisten? Wie viele Überstunden sind mit dem neuen Gesetz möglich? Wodurch ergeben sich diese die neuen Höchstgrenzen? Braucht es eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat oder die Zustimmung des Arbeitsmediziners, wenn der Dienstgeber von Ihnen verlangt, elf oder zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten? Können Sie dazu verdienen, wenn die Notstandshilfe in eine Mindestsicherung umgewandelt wird? Werden Ihnen auch Versicherungsmonate für die Pension angerechnet, wenn die Notstandshilfe in eine Mindestsicherung umgewandelt wird? Für bestimmte Arbeitnehmer gelten gar keine Überstundengrenzen, das sind künftig Welche Regelung gibt den maßgeblichen Rahmen vor? Wie kommt es zu den jährlichen Gehaltsanpassungen in den Kollektivverträgen? Wo ist der Anspruch auf Weihnachtsgeld festgeschrieben? Sind der 24. Juni und der 31. Dezember Feiertage? Wie viel Urlaub steht Ihnen pro Arbeitsjahr zu? Sie sind Angestellter in einer Firma: In welchen Fällen muss Ihnen der Chef frei geben? Ihr Chef möchte Ihnen im laufenden Arbeitsverhältnis den Urlaub in Geld auszahlen. Darf er das? Ist der Chef verpflichtet, die Pause zu bezahlen? Wie viel Pause steht Ihnen während Ihrer Arbeitszeit zu? Mehrarbeit von Teilzeitkräften gilt erst bei mehr als 40 Wochenstunden als Überstunden. Wie müssen Mehrarbeitsstunden bis zur 40. Stunde bezahlt werden?? Wie werden Überstunden entlohnt? Sie haben einen neuen Job. Ab wann haben Sie Anspruch auf Urlaub in voller Höhe? Darf der Chef eine Dienstnehmerin während ihrer Schwangerschaft kündigen?

