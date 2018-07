Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FPÖ-Plakatsujet in Linz © FPÖ Linz

Ein Plakat der FPÖ Linz sorgt für Wirbel in der oberösterreichischen Landeshauptstadt: Das Sujet zeigt eine kopflose Frau im Bikini, auf deren Brust der Schriftzug "Stolz auf Linz" tätowiert ist. Zu sehen ist das Stadtwappen, aber kein Hinweis auf die Partei. Die Grünen sehen "offenen Sexismus", Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) distanzierte sich am Montag namens der Stadt von dem Bild.

"Es steht grundsätzlich jeder Fraktion frei, das Wappen zu verwenden. Im konkreten Fall distanziert sich die Stadt von den aktuellen Plakaten und den Motiven darauf", so Luger in einer Aussendung zu dem Plakat, über das am Montag bereits das "Neue Volksblatt" berichtet hatte. Er betonte, dass "die Sujets in keinem Zusammenhang mit der Landeshauptstadt oder einer ihrer Einrichtungen stehen. Vielmehr handelt es sich dabei um die Kampagne der Freiheitlichen Partei."

Das zweite Plakat © FPÖ Linz

"Plakat-Sujets, die mit offenem Sexismus arbeiten, können nicht im Sinne der Stadt sein", kritisierte die Klubobfrau der Linzer Grünen, Ursula Roschger. Sie will zudem eine Diskussion darüber eröffnen, in welchem Rahmen das offizielle Stadtwappen verwendet werden dürfe. Im vorliegenden Fall sei das wohl kaum angemessen.

Das männliche Pendant © FPÖ Linz