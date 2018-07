Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

100.000 reisten am Samstag zur Demonstration nach Wien © APA/Hans Punz

Die ganze Woche über gibt es Betriebsversammlungen in ganz Österreich. Der öffentliche Verkehrs steht schon heute Morgen zu weiten Teilen still. Am Donnerstag soll die umstrittene Novelle zum Arbeitszeitgesetz im Parlament beschlossen werden. Vergangenen Samstag waren 100.000 Arbeitnehmer nach Wien gepilgert, um dagegen zu demonstrieren.

Mehr zum Thema Arbeitszeitgesetz Jetzt geht es weiter mit Betriebsversammlungen

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.