Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als 99 Luftballons © APA/HANS PUNZ

Für den ÖGB ungewöhnlich scharfe Worte waren Samstagnachmittag bei der Abschlusskundgebung der Demonstration gegen die Ausweitung der Höchstarbeitszeit zu hören. Der Vorsitzende der Postgewerkschaft Helmut Köstinger rief dazu auf, die unsoziale und ungerechte Regierung "zu stürzen".

Seiner Meinung nach greift die Koalition den Menschen nicht nur in die Tasche, sie spiele auch mit der Gesundheit der Arbeitnehmer. Ähnlich sieht das die Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer: "Die Regierung scheißt auf uns", konstatierte sie auf der Festbühne. Der Chef der "younion" Christian Meidling sprach an, dass mit Anfahrtszeiten Kinder bis zu 14 Stunden auf ihre Eltern warten müssten: "Geht's noch liebe Regierung?"

Friedlicher Verlauf

Der Demonstrationszug zehntausender vom Westbahnhof durch sechsten und siebenten Wiener Gemeindebezirk in die Innenstadt war dafür außerordentlich friedlich verlaufen. Mit Trillerpfeifen und diversen Transparenten, z.B. "Basti glaubst du an ein Leben nach der Arbeit?", wurde aber stets deutlich gemacht, was man von den Regierungsplänen in Sachen Arbeitszeit hält.

Zehntausende Demonstranten

Das Trillern der Gewerkschaftspfeifen begleitet die Gruppen auf dem Weg vom Bus zur Bühne, tausende Luftballons, hunderte Plakate auf Holzständern liegen bereit. Es soll ein eindrucksvolles Zeichen sein, dass die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen heute an Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und an die Nationalratsabgeordneten der Regierungsparteien senden wollen. Zum Teil in Abwesenheit: Die Regierungsspitze weilt ja auf der Planai.

Großdemo in Wien: Gegen den 12-Stunden-Tag Die Stärkung In Grüppchen sammelten sich die Demonstrierenden aus ganz Österreich. Viele gingen vorher noch essen. "Das Essen zahlen wir uns selber", wird der Fotografin zugerufen. Medien hatten - fälschlicherweise - berichtet, dass die Gewerkschaft den Demonstrierenden etwas zahlt. Gigler Mehr als 99 Luftballons Gigler Auch die "Omas gegen Rechts" sind dabei. Gigler Gigler und zahllose Plakate Gigler Auch die Polizei geht in Stellung Gigler Gigler Gigler Die steirische Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer (Bildmitte) von der steirischen Gewerkschaftsjugend wurde gerade zur Bundessprecherin gewählt - sie wird heute auch reden. Gigler Gigler Eine der ersten vor Ort: Ex-GKK-Präsidentin Verena Nussbaum Gigler Die Bühne - noch ist sie verwaist Gigler Gigler Gigler Die erste Demo schon hinter sich In Liezen wurde heute schon demonstriert - man brachte sich den Anreisenden zur Übergabe des EU-Ratsvorsitzes in Schladming in Erinnerung Gross Ein Spalier aus Plakaten Gross Gigler 1/32

Die Sonne lacht vom Himmel, die Stimmung ist gut. Es sind viele, die sich einig sind, die heute vom Westbahnhof über die Mariahilferstraße zum Heldenplatz ziehen werden.

Großdemo des ÖGB gegen Arbeitszeit-Ausweitung

Ihre "Helden" - Gewerkschaftsfunktionäre, AK-Vertreter, Jugendvertrauensleute - melden sich teils schon zu Beginn zu Wort, der neue Gewerkschaftschef, Wolfgang Katzian, dann ganz zum Schluss.

Gekommen war das Who is Who der Gewerkschaft ergänzt um die sozialdemokratische Spitzenpolitik, repräsentiert an der Spitze durch Bundesparteichef Christian Kern (SPÖ) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auch zahlreiche Abgeordnete der SPÖ, Mitglieder der Wiener Landesregierung und der niederösterreichische SP-Chef Franz Schnabl scheuten den Marsch Richtung Heldenplatz nicht.

Die neue Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend, die Steirerin Susanne Hofer, bezog bereits Stellung. Unfassbar sei die Abschaffung der Jugendvertrauensräte, aber der Widerstand habe Kraft: "Einen Finger könnt ihr uns brechen, eine Faust nicht." Ein Postgewerkschafter schreit in die Menge: "Was haltet ihr von dieser unsozialen Regierung?" - und wieder ein Pfeifkonzert. "Wir sind viele, können viel bewegen." Laut werde man heute sein, heißt es, sehr laut. "Es hilft der Regierung nichts, sich in Schladming zu verstecken!"

Der Vorsitzende der Christgewerkschafter Norbert Schnedl versicherte zu Beginn der Demo, dass man sich nicht auseinanderdividieren lasse: "Nur gemeinsam können wir etwas bewegen." Er betonte: "Wir sind überparteilich". Es gehe um die Sozialpartnerschaft. "Die lassen wir uns nicht nehmen. Wir wollen Verhandlungen auf Augenhöhe." Er forderte Mitbestimmung. Auch AK-Präsidentin Renate Anderl äußerte in einer kurzen Ansprache ihre Solidarität mit den Gewerkschaftsfreunden und ärgerte sich, dass die Regierung das Gesetz durchpeitschen wolle. Dies würden sich die Menschen nicht gefallen lassen.

Genauso sieht das Alt-Kanzler Kern. Gegenüber Journalisten sagte er: "Die Menschen präsentieren der Regierung jetzt die Rechnung." Das zahlreiche Erscheinen der Kundgebungsteilnehmer sei eine Botschaft direkt an Kanzler Kurz.

An der Demonstration haben nach Schätzungen der Polizei 80.000 Personen teilgenommen. Die Gewerkschaft spricht von 100.000. Rasch hatte der Zug die gesamte Mariahilfer Straße gefüllt. Mehrere Straßenbahnen und Busse der Wiener Linien wurden am Nachmittag kurzgeführt. Die Vienna-Ring-Tram wurde zur Gänze eingestellt. Die Wiener Linien ersuchten Fahrgäste, auf die U-Bahn auszuweichen.

Der Protest richtet sich vor allem gegen zwei Teilaspekte:

Ausweitung der Arbeitszeit

Zum einen gegen die generelle Ausweitung der maximal möglichen Arbeitszeit auf 12 Stunden, die nicht mehr an einen "besonderen, vorübergehenden" Arbeitsbedarf gekoppelt ist. Die Zahl der maximal möglichen Überstunden erhöht sich dadurch von 320 auf 416 Stunden pro Jahr, und auch wenn im Gesetz jetzt die Freiwilligkeit verankert wird, fürchtet man, dass Arbeitnehmer dadurch unter Druck geraten.

Ausbremsen der Betriebsräte

Zum anderen protestieren Arbeiterkammer, Gewerkschaft und Opposition dagegen, dass mit dem Gesetz die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ausgehebelt wird: Betriebsvereinbarungen können, müssen künftig aber keine abgeschlossen werden, was vermutlich dazu führt, dass auch bestehende Vereinbarungen aufgekündigt werden. Und Kollektivverträge können, müssen aber keine Bestimmungen über die zeitliche Festlegung des Zeitausgleichs und allfällige höhere Zuschläge enthalten.

Arbeitskämpfe in Sicht

Beschlossen werden sollen die neuen Arbeitszeit-Regeln kommenden Donnerstag im Nationalrat. Die Gewerkschaft hat bereits jetzt für diesen Fall weitere Proteste angekündigt. Streiks werden nicht ausgeschlossen, zudem erwartet man sich eine sehr harte Herbstlohnrunde. Der soziale Frieden gerät massiv in Gefahr.

Das Worst Case Szenario: Arbeitnehmer könnten sich gezwungen sehen, die fehlenden Regelungen für Zeitausgleich und Zuschläge in die Kollektivverträge hineinzuverhandeln. Die Arbeitgeber wiederum könnten sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen und die Kollektivverträge womöglich überhaupt aufkündigen.

Als warnendes Beispiel mag Deutschland dienen: In Österreich sind die Rahmenbedingungen von rund 97 Prozent aller Arbeitsverhältnisse durch Kollektivverträge geregelt (Gehalt, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Arbeitszeit, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, etc.), in Deutschland nur noch rund die Hälfte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.