Sondersitzung Arbeitszeit: Viel Polemik um Kanzler-Verspätung im Nationalrat

Gewerkschaft demonstriert am morgigen Samstag © APA/GEORG HOCHMUTH

Wie erwartet große Aufregung hat die teilweise Absenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute im Nationalrat ausgelöst. Kurz wurde beim EU-Gipfel in Brüssel aufgehalten, laut seinem Sprecher "sollte er es schaffen, um 16.30 Uhr bei der Sitzung zu sein". Diese hat zu Mittag begonnen.

Die SPÖ hatte eine Dringliche Anfrage unter dem provokanten Titel „12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche im Auftrag der ÖVP-Großspender – So nicht, Herr Bundeskanzler“ beantragt. Diese Dringliche Anfrage zur Arbeitszeit wird ab 15 Uhr debattiert. Wir übertragen hier live ab 15 Uhr.

Der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder glaubt, dass es von Anfang an der Plan war, das Parlament und damit auch die Bürger zu "verhöhnen und zu verachten". Schieder nahm dabei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) direkt in Verantwortung: "Sie selbst haben in der Präsidiale auf unser wiederholtes Fragen hoch und heilig versprochen, dass der Bundeskanzler heute um 15 Uhr hier sein wird, komme, was wolle."

Sobotka reagierte verärgert und betonte, dass nicht absehbar gewesen sei, dass die Sitzung am EU-Gipfel nicht bis 22 Uhr sondern bis 4 Uhr 30 früh dauere. Gleich argumentierte ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der auch betonte, wie wichtig es sei, dass Kurz Österreichs Interessen in Brüssel vertrete. Für den ÖVP-Chef sprang auch FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz in die Bresche. Er sei für die Republik dankbar, dass in Europa endlich eine Politik gemacht werde, wo Österreich maßgeblich sei.

"Sind S' mir nicht bös', das ist lächerlich"

SPÖ-Chef Christian Kern erklärte bereits im Ö1-Morgenjournal, dass er mit den Plänen der Regierung zum 12-Stunden-Tag nichts anfangen kann. Statt Selbstbestimmung werde auf Zwang gesetzt, die Grundlagen für bestehende Betriebsvereinbarungen würden "wegrasiert", Zuschläge würden laut Kern deutlich weniger. "Das ist, sind S' mir nicht bös', wirklich lächerlich." Dass Arbeitnehmer freiwillig ablehnen können, hält Kern für unrealistisch. "Aus der betrieblichen Praxis wissen wir: Das funktioniert gar nicht."

Überstunden können ohne Grund abgelehnt werden

Allerdings liegt inzwischen ein geänderter Antrag für die Flexibilisierung vor, der die Befürchtungen der Opposition weitgehend entkräftet. Laut der nun getroffenen Einfügung steht es Arbeitnehmern damit frei, Überstunden "ohne Angaben von Gründen" abzulehnen, wenn diese die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschreiten würden. Das betrifft explizit auch Wochenend- und Feiertagsarbeit. Im ursprünglichen Antrag war die Ablehnung der 11. und 12. Stunde nur aus "überwiegenden persönlichen Interessen" des Arbeitnehmers vorgesehen.

Nun darf ein Nein des Beschäftigten zu keinen Benachteiligungen hinsichtlich Entgelt, Aufstiegsmöglichkeiten und Versetzung führen. Kündigungen wegen der Überstunden-Ablehnung können bei Gericht angefochten werden, sieht der Abänderungsantrag vor. Arbeitnehmer können wählen, ob diese zusätzlichen Stunden mit Geld oder durch Zeitausgleich abgegolten werden.

Festgelegt wird auch, dass bei Gleitzeit das Arbeiten über die Normalarbeitszeit von zehn Stunden hinaus als Überstunden gilt, wenn es vom Arbeitgeber angeordnet wird. Gleitzeitvereinbarungen, die eine tägliche Normalarbeitszeit von zwölf Stunden zulassen, müssen künftig vorsehen, dass es einen Ausgleich durch längere zusammenhängende Freizeit gibt und auch eine Vier-Tage-Woche möglich ist.

Was der Zwölfstundentag bedeuten würde