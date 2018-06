Facebook

© Gigler

Wer braucht den 12-Stunden-Tag? Wer darf künftig länger arbeiten? Wer muss? Und was kriegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür? Darüber diskutierten Baugewerkschafter Beppo Muchitsch, Steirer und Nationalratsabgeordneter für die SPÖ im Kleine-TV-Studio und Tourismussprecher Gabriel Obernosterer, Kärntner und Nationalratsabgeordneter für die ÖVP.

Ist der Gesetzesantrag ein Frontalangriff auf die Arbeitnehmer oder Überlebensmittel für die Arbeitgeber?

Drohen am Ende der Generalstreik und damit das Ende des sozialen Friedens?

Muchitsch erklärte: "Die meisten Unternehmer schauen ja auf ihre Leut'. Aber wenn ihr jetzt ein Gesetz macht, mit dem genau die schwarzen Schafe etwas in die Hand kriegen, wo sie keinen mehr fragen, nichts mehr vereinbaren, wo sie nur anschaffen müssen – das bringt auch die fairen, die guten Unternehmer unter Zugzwang. Vor bestimmten Typen in der Wirtschaft habe ich Angst, wenn die so ein Gesetz bekommen."

Obernosterer konterte: "Schwarze Schafe gibt es überall! Normalerweise sind Unternehmen und Angestellte gut abgestimmt, oft sind es Familienunternehmen."

Gabriel Obernosterer erklärte: "Wenn einer die Kraft hat und das Geld braucht, soll er arbeiten! Wichtig ist, dass es freiwillig ist."

Der Live-Stream zum Nachschauen