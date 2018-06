Generalstabschef Othmar Commenda wurde mit einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge ist noch offen.

Generalstabschef Othmar Commenda nimmt Abschiedsgeschenke entgegen © Bundesheer/Pusch

Unmittelbar nach der Grenzschutzübung in Spielfeld reiste der Tross rund um Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) direkt in die Wiener Maria-Theresien-Kaserne. Es galt den ranghöchsten Militär des österreichischen Bundesheeres nach 43 Dienstjahren feierlich in die Pension zu verabschieden: Generalstabschef Othmar Commenda.

Im Jahr 1976 startete Othmar Commenda seine Karriere beim Österreichischen Bundesheer mit der Ausbildung zum Berufsoffizier an der Theresianischen Militärakademie. Seine erste Funktion führte ihn zum Panzerbataillon 14 nach Wels. In weiterer Folge absolvierte Commenda den Generalstabslehrgang und internationale Ausbildungen.

Von 1993 bis 1995 war er unter anderem Stabschef und stellvertretender Brigadekommandant der 3. Panzergrenadierbrigade in Mautern. 1995 absolvierte er die Ausbildung am War College der US-Army. Von 2002 bis 2003 fungierte er als Kabinettchef des Bundesministers für Landesverteidigung. Weiters war Commenda Projektleiter der Bundesheer-Reform "ÖBH 2010", die letztlich nur teilweise umgesetzt wurde. Ab 2008 war er stellvertretender Chef des Generalstabes. Während der vorübergehenden Absetzung seines Vorgängers Edmund Entacher durch Minister Norbert Darabos (SPÖ) im Jahr 2011 war er mit der Führung betraut.

Nach 43 Dienstjahren wird der Generalstabschef des #Bundesheer General Othmar Commenda mit einem Festakt in der Maria-Theresien-Kaserne durch Verteidigungsminister Mario #Kunasek offiziell verabschiedet. pic.twitter.com/EJF0XSQrO5 — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 26. Juni 2018

Offiziell endet die Amtszeit des gebürtigen Oberösterreichers mit Ende Juni. Ein Nachfolger für Commenda steht derzeit noch nicht fest. Die Ausschreibung ist laut Ministerium mittlerweile beendet.

"Er war immer ein Soldat mit Leib und Seele", würdigte Kunasek den scheidenden Commenda in seiner Rede. "Für diese stetige Treue und sein Engagement möchte ich mich bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute." Das Nachbesetzungsverfahren für den Generalstabschef läuft bereits. Als Favorit galt zuletzt Generalmajor Robert Brieger.