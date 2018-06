Kleine Zeitung +

Wiens Bürgermeister Ludwig: „Schutzfunktion für die, die hier schon leben“

Die Unterschiede zum grünen Bündnispartner seien mit ihm größer geworden, sagt der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. In der Zuwanderungsfrage plädiert er für Maß und Mitte. Er sehe sich auch als Schirmherr all jener, die in Wien schon lange heimisch seien.