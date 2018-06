Facebook

© EXPA/ Herbert Neubauer/APA-POOL

Gestern wurde im 42. Verhandlungstag im Korruptionsprozess rund um die Buwog-Privatisierung der Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, durch Richterin Marion Hohenecker einvernommen. Mehr über den gestrigen Verhandlungstag finden Sie hier.

Grasser wurde zum "Schwiegermuttergeld", dem Verlauf der Privatisierung, zu seinen Treffen mit Walter Meischberger und seinem Terminkalender penibel befragt.

Und wieder die e-mails

Heute beginnt Grasser mit einer Klärung zu den e-mail-Adresse. Er habe seine Assistentinnen von damals angerufen um sie zu dem Thema zu befragen. "Ich darf Ihnen berichten, dass sich keine der drei Damen erinnern kann, dass es neben der offiziellen Adresse gegeben hätte." Was Grasser nicht dazusagte: Es ging allerdings eben um private Adressen, nicht um offizielle. Die von ihm befragte Dame könne es allerdings auch nicht ausschließen, sagte eine der Damen.

Im Jahr 2000 habe es auch kein e-mail-system gegeben, sondern ein internes Kommunikationssystem. Er sei ein später Anwender von Technologie, mails am Handy annehmen und senden könne er erst seit etwa zwei Jahren. "Wenn es diese mails gegeben hat, sind sie im BMF eingerichtet worden." "Kann sich eine der Damen daran erinnern?" fragt die Richterin. "Eine der drei Damen kann sich erinnern." Ob es das BMF eingerichtet hat? "Das ist logisch, dass es immer das BMF eingerichtet hat."

"Angebote habe ich nie gesehen"

Grasser und die Richterin diskutieren den Grad der Öffentlichkeit des Buwog-Verkaufs. Grasser bestreitet mangelnde Transparenz. Gegenüber dem Parlament habe es Informationen gegeben, „Ein guter Teil dieses Verkaufsprozesses wurde transparent und auch in der Öffentlichkeit abgehandelt“. Vertraulich seien lediglich die Kernpunkte behandelt worden, sagt Grasser.



„Angebote habe ich nie gesehen“, sagt Grasser zu einem ihm vorgelegten Dokument, eine wichtige Aussage, weil Grasser damit ausschließt, er hätte diese Information irgendjemandem weitergeben können.

"Immofinanz 450 geplant", steht in einer handschriftlichen Aktennotiz, die Richterin Marion Hohenecker auf die Wand projiziert. Er sei schockiert gewesen über die niedrige Summe, sagt Grasser. Hohenecker hält Grasser die Aussage Meischbergers entgegen, Grasser habe eine Milliarde erwartet, was Immofinanz-Chef Petrikovics achselzuckend zur Kenntnis genommen habe. "Der Minister kann sich viel wünschen". Grasser argumentiert politisch, man wäre über ihn hergefallen, wäre der Preis zu niedrig gewesen, dann hätte man eine Verbriefung in Erwägung gezogen.

Handschriften und ein großer Briefkopf

Schwer lesbare Notizen von Heinz Traumüller, Grassers damaliger Kabinettschef vor. "CA-Immo ausschließen", steht da und konkrete Beträge, wie viel wer geboten hat. "Immofinanz Frist versäumt", in einer anderen. "Dazu habe ich keine Wahrnehmung", sagt Grasser.

"Wnn Sie sagen, dass es mit einem Termin korreliert", sagt Grasser, als ihm die Richterin detaillierte Aufstellungen eines Gebots vorlegt, das ihm offenbar präsentiert worden war. Grasser kann sich nicht erinnern, schließt aber auch nichts aus. "Info HBM über indikative Angebote" schreibt Traumüller am 18. 12. 2003. Dann wieder ein Schreiben Grassers an einen Sektionschef. Auffallend der Briefkopf: groß KARL-HEINZ GRASSER, klein darunter "Finanzministerium"