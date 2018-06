Facebook

Anwalt Norbert Wess und Angeklagter Karl Heinz Grasser © APA/HANS PUNZ / APA- POOL

Äußerst wortreich und redegewandt hat Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) am Dienstag alle Vorwürfe der Anklage im Prozess um den Buwog-Verkauf und die Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower von sich gewiesen.

Zeitweise emotional beschrieb Grasser, dass er von den Lobbyingtätigkeiten seiner damaligen Freunde nichts gewusst habe und der teilgeständige Peter Hochegger ein Lügner sei. Die Befragung von Grasser wird heute fortgesetzt.

Befragung von Grasser startet

Buwog-Prozess: Grasser kommt erstmals zu Wort Die Vorbereitung Der Angeklagte Karl-Heinz Grasser mit Anwalt Manfred Ainedter (c) EXPA/ Hans Punz/APA-POOL (EXPA/ Hans Punz/APA-POOL) Die Ankläger Die Staatsanwälte, Alexander Marchart und Gerald Denk (c) EXPA/ Hans Punz/APA-POOL (EXPA/ Hans Punz/APA-POOL) Der ersehnte Moment Auf diesen Moment hatte Grasser jahrelang gewartet - für die Darstellung seiner Sicht der Dinge nahm er sich stundenlang Zeit (c) EXPA/ Hans Punz/APA-POOL (EXPA/ Hans Punz/APA-POOL) Die Wahlverwandtschaft Angeklagter Walter Meischberger, Angeklagter Karl Heinz Grasser, Anwalt Norbert Wess: Grasser und Meischberger waren einander einmal sehr verbunden, Meischberger war Grassers Trauzeuge (c) EXPA/ Hans Punz/APA-POOL (EXPA/ Hans Punz/APA-POOL) Die Vorbesprechung Karl Heinz Grasser, Anwalt Norbert Wess und Anwalt Manfred Ainedter (c) EXPA/ Hans Punz/APA-POOL (EXPA/ Hans Punz/APA-POOL) Die Richterin Marion Hohenecker musste heute lange zuhören APA/HANS PUNZ / APA- POOL "Vor acht Jahren verurteilt" "Ich habe neun schwierige Jahre hinter mir. Es kam mir vor, als wäre ich vor acht Jahren bereits verurteilt worden." APA/HANS PUNZ / APA- POOL "Reine Erfindung" „Mir war immer klar, dass die Anklage falsch sein muss. Das ist ein Kriminalroman, reine Erfindung." APA/HELMUT FOHRINGER "Keine Zeit für Tatplan" "Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er einen 16-Stunden-Tag gehabt, sagt Grasser. „Ich sage Ihnen, Hohes Gericht, in so einer turbulenten Zeit entwickelt niemand einen Tatplan. Ich bin kein Hasardeur, ich bin kein Selbstmörder, ich gebe nicht zehn Kilo Dynamit unter meinen Sessel und sprenge mich damit in die Luft." APA/HANS PUNZ / APA- POOL "Plan war, mich zu desavouieren" Das Ziel seiner Gegner sei von Anfang an gewesen, ihn, Grasser zu desavourieren. „Was als Steuersache Meischberger/Hochegger begonnen hat, sollte zu einer Sache Grasser hochgezogen werden." APA/HELMUT FOHRINGER "Zum Harry Potter gemacht" „Ich wurde zum Harry Potter dieser Privatisierung gemacht.“ Es werde ihm zugetraut, hundert oder mehr Züge in die Zukunft zu planen und vorauszusehen. Spöttischer Nachsatz: „Das war so gut gemacht, dass niemand etwas gemerkt hat.“ APA/HANS PUNZ / APA- POOL "Ich war's nicht" „Ich habe niemandem vertrauliche Informationen aus dem Verkaufsprozess weitergegeben.“ APA/HELMUT FOHRINGER Frau und Schwiegermutter Verdächtige Barzahlungen auf seine Konten erklärt er mit Rückzahlungen seiner Frau Fiona, die oft Probleme mit ihrer Kreditkarte hatte. Auch die Kosten der Hochzeit habe sie ihn bar zurückerstattet und Gelder für den Umbau einer Wohnung in Wien. „Am Ende wird feststehen, dass die 500.000 von meiner Schwiegermutter sind und mir nie gehört haben." APA/HANS PUNZ / APA- POOL Heirat aus Liebe „Ich habe meine Frau aus Liebe geheiratet und nicht, weil sie Geld hat oder von ihren Eltern Geld bekommt.“ Seit 13 Jahren führe er eine glückliche Ehe. Die Schwiegermutter habe darauf bestanden, dass er das Geld veranlage für seine Frau. APA 1/14