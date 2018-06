Steirische Ministerin übernimmt die Frauenangenden in der Volkspartei. Die Niederösterreicherin Dorothea Schittenhelm zieht sich nach acht Jahren in dieser Funktion zurück.

Die Steirerin Juliane Bogner-Strauß wird Frauenchefin der ÖVP © APA/HERBERT NEUBAUER

Die ÖVP-Frauen bekommen eine neue Chefin: Juliane Bogner-Strauß folgt Dorothea Schittenhelm nach, dies wird am Freitag in der Präsidiumssitzung beschlossen, bestätigte Schittenhelm. Am Bundestag im November, der voraussichtlich in der Steiermark stattfindet, wird Bogner-Strauß offiziell gewählt.

Schittenhelm stand seit 2010 an der Spitze, 2014 wurde sie wiedergewählt. "Es hat alles seine Zeit", erklärte Schittenhelm nun gegenüber der APA zum Wechsel. Als "türkise Frauen" wollte sie ihren Bund dabei nicht bezeichnet wissen und betonte: "Es sind die ÖVP-Frauen."

Man habe lange überlegt, was für die Organisation gut ist und sich für Bogner-Strauß entschieden. Die Landesleiterinnen wählen die Frauenministerin in der Sitzung am Freitag nun zur neuen Obfrau, erklärte Schittenhelm. Der Bundestag wird voraussichtlich im Heimatbundesland der neuen Chefin, in der Steiermark, abgehalten.

"Juliane Bogner-Strauß ist eine starke Steirerin, die Familie und Karriere erfolgreich verbindet und hervorragende Arbeit für Österreich und die Steiermark leistet“, sagt Landesparteiobmann Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer anlässlich ihrer Nominierung zur neuen Bundesleiterin der ÖVP-Frauen. Neben der Bundesregierung mit vier Steirern ist die Steiermark nun auch an der Spitze einer ÖVP-Teilorganisation auf Bundesebene stark vertreten, freut sich Schützenhöfer und wünscht der neuen VP-Frauenchefin viel Erfolg und alles Gute für die neuen Herausforderungen.

Chefin der steirischen ÖVP-Frauen bleibt die Zweite Landtagspräsidentin Manuela Khom.