Von links: Theodor Thanner (Bundeswettbewerbsbehörde), Thomas Prantner (ORF), Eva Dichand (Heute), Corinna Milborn (Puls4), Gerald Grünberg (VÖZ), Niki Fellner (oe24), Moderatorin Eva Weissenberger im Rahmen der Medienenquete der Bundesregierung © APA/HANS PUNZ

Über Cookies und Plünderungen

In der aktuellen medialen Zeitenwende sei es notwendig, dass ORF, Private und Zeitungen in Richtung Allianzen gehen, um sich gemeinsam gegen die globalen Player zu wehren, betonte ORF-Online-Chef Thomas Prantner in der Paneldiskussion der Medienenquete in Wien. Benchmark hierfür sei die "Austria Video Plattform". Prantner plädiert daher für die ORF-Idee eines gemeinsamen "Österreich Player": "Ich glaube, das Motto heißt Kooperation statt Konfrontation."

Die Marktmacht sei jedoch für die Mitbewerber erdrückend, kritisierten deren Vertreter am Podium. "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand monierte die "inhaltliche Konkurrenz" des Öffentlich-rechtlichen, denn diese sei nicht überwindbar. Sie schlug daher vor, die Preise für Werbung im ORF-TV zu verdoppeln oder die Werbezeiten zu halbieren. Außerdem solle es eine kostenlose Digitalplattform geben.

"In schrumpfenden Märkten rammen wir uns die Messer in den Rücken, weil der Kuchen kleiner wird. Das wird die Branche umbringen", sieht Puls 4-Infochefin Corinna Milborn eine düstere Zukunft. Eine Allianz mit einem so starken Player wie dem ORF funktioniere nur, wenn man die Konkurrenzsituation herausnimmt, meinte Milborn. Geld, das etwa beim gegenseitigen Überbieten für Übertragungsrechte eingespart würde, könnte man in Kooperationen stecken. Die Puls 4-Infochefin spricht sich zwar für etwas Gemeinsames aus, eine Mediathek allein werde aber nicht reichen: "Da muss man Geld in Forschung und Entwicklung stecken", um besser als "Facebook 2" zu sein. Milborn plädiert überhaupt dafür, europäische Allianzen zu schaffen, um gegen Google und Facebook bestehen zu können.

VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger sieht in der gemeinsamen digitalen Vermarktung eine Möglichkeit. Neben dem guten Willen der Beteiligten ist aus seiner Sicht aber eine Reform des Kartellrechts sowie des ORF-Gesetzes notwendig. Das Allheilmittel sei eine gemeinsame Mediathek nicht: "Man wird schauen müssen, an welcher Ecke man des Euros habhaft wird." Grünberger ist der Ansicht, dass nicht der Markt schrumpft, sondern eine Umverteilung stattfindet. Er freute sich außerdem über die heutige Ankündigung des ORF, sich etwas von Facebook zurückzuziehen.

oe24-Chef Niki Fellner ist vom Potenzial von Vermarktungskooperationen nicht überzeugt und monierte, dass der ORF online den Großteil des Werbemarktes abziehe: "Um den Rest können wir wettlaufen. Davon kann kein Digitalmedium leben." Fellner hätte gerne Zugriff auf das Archiv des ORF, habe dieser doch in den vergangenen Jahren mit Gebührenmitteln "massenweise Material" hergestellt: "Es wäre nur fair, wenn man das österreichischen Medien zur Verfügung stellt. Im ORF-Archiv schlummern Schätze." Dieses sollte für Fernsehen, Radio und Onlineplattformen geöffnet werden, bevor es "dahinvegetiert". Wenig überraschend stieß dieser Vorschlag beim ORF-Vertreter am Podium auf wenig Anklang. Prantner ließ umgehend wissen: "Das kommt überhaupt nicht infrage", dass dieser Schatz "geplündert" werde. Er kündigte an, die ORF-TVthek mit mehr Archivmaterial auszustatten. Selbst wenn aber beschlossen würde, das Archiv generell zu öffnen, sieht Prantner Probleme im Wettbewerbsrecht, im Kartellrecht und beim Copyright.

Theodor Thanner, Chef der Wettbewerbsbehörde, zeigte sich offen dafür, das digitale Kartellrecht "neu zu denken" hinsichtlich der Marktabgrenzung: "Die digitale Welt macht nicht am Walserberg halt, die Interessen gehen weiter." Thanner ließ dann auch wissen, dass er mit seiner Meinung, die Märkte vor dem digitalen Hintergrund neu denken zu wollen, in der Kartellrechtsszene relativ allein ist. "Es kann keine Einheitszeitung oder Einheits-TV in Österreich geben. Das wollen wir alle nicht", appellierte er, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Kooperationen seien gut, wenn man sie richtig macht, so der Chef der Wettbewerbsbehörde.

Fellner brachte außerdem die ORF-Gebühren aufs Tapet. Auch Thanner stellte in den Raum, ob Gebühren und Werbeeinnahmen bei TV, Radio und online "nicht ein bisschen viel" sei. Prantner wehrte sich dagegen, am gegenseitigen "Befetzen" mitzumachen: Wenn man entsprechend kooperiere, könne das den Medienstandort stärken, zeigte er sich überzeugt.

In der vorangegangenen Keynote sprach Jan Oetjen (net-ID) über Login-Allianzen und verlautbarte das Ende der "Cookie-Ära". Das Problem derzeit sei, dass Cookies als Identifier genutzt werden, die sogar die Erlaubnis hierfür speichern. Die Leidtragenden seien dabei jene, die mit Cookies Geld verdient haben. 2019 beginne die ID-Ära, bei der für alles Login-Daten benötigt werden: "No ID, no data, no future." Oetjen ist aber optimistisch: "Die Chancen waren nie so gut wie heute. Dem Nutzer ist das schon lange klar." Politik sei zwar ok, politische Prozesse dauern aber lange und daher bleibe der Industrie nichts anderes übrig als gemeinsam vorzugehen. Oetjen stellte daher die Login-Allianz net-ID vor, bei der jeder mitmachen könne. Die Daten bleiben dabei in Europa, es gebe keinen Datenabfluss in die USA und dies stelle auch jeder Accountprovider sicher.

Paneeldiskussion

Wird über Online-Plattformen geredet, kommt der Ruf nach mehr Regulierung, bevorzugt auf EU-Ebene, wie das Amen im Gebet. Bei der ersten Podiumsdiskussion auf der Medienenquete am Donnerstag war er aber in unterschiedlichen Tonarten zu hören. "Überregulierung" könne nicht das Ziel sein, sagte Claire Bury von der EU-Kommission. Zeitgemäße Anpassungen seien aber nötig, so der Tenor.

Tobias Schmid von der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen gab allerdings zu bedenken, dass in den Nationalstaaten derzeit bereits bestehende Regeln zu zögerlich eingefordert würden. Er nannte als Beispiel "nicht gekennzeichnete Werbung von Influencern" auf Social Media. "Jeder hat gesagt, das macht doch keinen Sinn", hier einzugreifen. Seine Anstalt habe "in einer ersten Welle 170 der Reichweitenstärksten adressiert, und alle Fälle wurden innerhalb von zwei bis vier Wochen abgestellt." Auf solch eine Durchsetzung bestehender Vorschriften werde oft verzichtet unter dem Motto: "Naja, die halten sich ja nicht dran." Und: "Es ist schon auch so, dass wir als europäische Regulierer den Damen und Herren bei Facebook auch mal sagen müssen, was wir wollen", sagte Schmid. Durchaus müsse der Rechtsrahmen aber angepasst sowie "abstrakter werden": Man könne nicht jeden Einzelfall regeln.

"Mehr Regulierungsinstrumente" forderte Corinna Drumm vom Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) ein. Auf EU-Ebene gehe das schlicht zu langsam, so seien "regulatorische Defizite" entstanden. "Wir sollten schnell sein", konzedierte Bury. "Aber wir sollten nicht 'fast and furious' sein", meinte sie in Anlehnung an die bekannten Action-Filme: "Wir sollten 'fast and smart' sein." Denn die Digitalisierung eröffne viele Chancen.

Thomas Kralinger, "Kurier"-Geschäftsführer und Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), findet es "legitim, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Steuergesetze heute geeignet sind, den Markt abzubilden. Wir können heute auch nicht Medien machen wie vor 25 Jahren." Das Urheberrecht müsse dringend für den gesamten europäischen Markt gleich gestaltet werden. Heute passiere "Ausbeutung fremder Leistung".

Der Vertreter von Google, Jan Kottmann, hatte in dieser Runde jede Menge zu tun, seine Positionen darzulegen. "Es ist nicht so, dass wir keine Steuern bezahlen. Wir zahlen sie mehrheitlich in den USA", auf Basis der geltenden Rechtsgrundlage, die "nicht nur für digitale Unternehmen" gelte. "Wenn sich da etwas ändern sollte, dann wird sich das ändern", konstatierte er.

Was das Leistungsschutzrecht betreffe, müsse man auch Warnungen vor "Nebenwirkungen" ernst nehmen. Er sehe Chancen vielmehr in "Subskriptionssystemen", gemeinsam mit Verlegern. Im übrigen trat Kottmann auch der Darstellung entgegen, Plattformen wie Google würden lediglich Werbegeld aus nationalen Märkten abziehen. Google sorge für Traffic, und der generiere schließlich Umsätze.

Keynote-Speaker EU-Kommissarin Vera Jourova

EU-Kommissarin Vera Jourova ist besorgt über Gewalt gegenüber Journalisten online wie auch in der realen Welt. Bei der Medienenquete am Donnerstag in Wien warnte sie in ihrer Keynote auch vor manipulierten Wahlen durch Desinformation und Fake News. Unternehmen, die sich für die Inhalte ihrer User nicht verantwortlich sehen, hielt sie die soziale Verantwortung entgegen.

Die Medienenquete finde zum richtigen Zeitpunkt statt, da die Branche vor großen Herausforderungen stehe, dies gehe aber weit über die Medien hinaus, meinte Jourova. Zwar könne man gegenüber Journalisten kritisch sein, zunehmend komme es aber zu Gewalt gegen Medienvertreter. Vor allem online sei ein Trend zu beobachten, dass sehr gewalttätig gegen Journalisten agiert werde. Frauen würden sich fürchten, da die Attacken heftiger geworden seien, so die Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung. Wenn Journalisten dafür getötet werden, dass sie etwa Korruptionsskandale aufdecken, müsse man sie stärker schützen, so Jourova.

Öffentlich-rechtliche Anstalten seien häufig die ersten Opfer: "Das sind autoritäre Tendenzen", stellte die Tschechin fest und erklärte, dass sie selbst ihr "halbes Leben" Zensur und Gehirnwäsche erlebt habe. Desinformation und Fake News, diese Herausforderung gebe es auch heute.

Die EU-Kommissarin kam auch auf Facebook und die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica zu sprechen und zeigte sich über das Risiko manipulierter Wahlen oder etwa bei der Brexit-Abstimmung besorgt. Regulierungen hiergegen müssten aber in jedem EU-Mitgliedsland getroffen werden, die EU-Kommission mache dies nicht, ortet Jourova eine "interessante Debatte". Vorsicht sieht sie auch bei politischen Kampagnen im Internet geboten. Was persönliche Daten betrifft, verwies Jourova auf den Code of Conduct sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Auswirkungen und Evaluierung dieser werden im Mai nächsten Jahres vorliegen und besprochen.

Lügen und Gerüchte habe es schon immer gegeben, noch dazu seien Lügen legal und für viele "sexier" als die Wahrheit, so die EU-Kommissarin. Illegal hingegen seien etwa terroristische oder extremistische Inhalte oder Hate Speech. Dass dieser Content gelöscht werden muss, hält sie für richtig, auch wenn man sie dafür "Big Mother" nennt, meinte Jourova. Sie verwies auch auf 2016, als in Europa Gewalt und Hass aufgrund der Migration gestiegen seien und die Gefahr bestanden habe, dass dieser aus der Online- auf die reale Welt übergreift. In Irland habe sie auch gesehen, wie Hass-Postings gelöscht werden und konnte nicht glauben, was alles produziert wird. Zwar gebe es Meinungsfreiheit, aber auch "Limits", betonte Jourova. Würden nun kleinere Onlineunternehmen behaupten, dass sie mit den Inhalten nichts zu tun hätten, gebe es immer noch die soziale Verantwortung.

Die Regierung hat zum Auftakt der Medienenquete gleich ein paar ganz konkrete Aufträge bekommen - von den prominenten Keynote-Speakern Mathias Döpfner und Gerhard Zeiler. Döpfner appellierte dazu, die EU-Ratspräsidentschaft für wesentliche Weichenstellungen auf EU-Ebene zu nutzen. Zeiler erteilte unter anderem einer Budgetfinanzierung des ORF eine deutliche Absage.

Gerhard Zeiler

"Die Existenz des ORF ist mit Sicherheit nicht weniger wichtig als vor 20 Jahren", sagte Zeiler. Er nannte fünf zentrale Aufgaben für einen zeitgemäßen öffentlich-rechtlichen Rundfunk: journalistische Unabhängigkeit - diese brauche "journalistischen Mut" ebenso wie "Mut des Managements"; Fokus auf "österreichische Wertschöpfung"; Breite des Programms, der ORF müsse auch in Zukunft alle Sendegenres anbieten können; eine "Ausweitung der digitalen Programmaktivitäten" - Zeiler hält nichts vom YouTube-Verbot für den ORF, aber auch nichts von dessen Rückzugsplänen von Facebook; und schließlich den "Auftrag zur Effizienz und Sparsamkeit. Ich kenne viele öffentlich-rechtliche Anstalten weltweit", sagte der frühere ORF-Generaldirektor und Chef von Turner International. "Ich kenne keinen, der wirklich ein Ausbund an Effizienz ist."

Erfülle ein öffentlich-rechtlicher Sender diesen Auftrag, dann würden auch die Gebührenzahler gerne zahlen, ist Zeiler überzeugt. "Ich kenne das Management der BBC. Dort hat keiner Angst vor einer Volksabstimmung, weil sie genau wissen, dass sie das haushoch gewinnen würden."

Die Gebührenfinanzierung aber, schrieb Zeiler der heimischen Medienpolitik ins Stammbuch, "muss die wesentliche Grundlage der Finanzierung eines Öffentlich-rechtlichen sein. Da kann es keine Diskussionen geben. Denn die Alternative, um es vorsichtig zu sagen, gefährdet zumindest einen, und zwar den wichtigsten, Teil des Auftrags."

In der derzeit viel beschworenen Zusammenarbeit zwischen Privaten und Öffentlich-rechtlichen sah Zeiler vor allem Potenzial bei der gemeinsamen Werbevermarktung, "nicht nur im digitalen Bereich", und im teilweisen gemeinsamen Erwerb von Sportrechten. Für beides gebe es internationale Beispiele. Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) habe nun eine "hohe Verantwortung", schloss Zeiler: Eine Medienlandschaft mit Vielfalt und "fairen Marktbedingungen" zu ermöglichen und: "Dass

diese Medien von der Politik unabhängig sind und die Politik unabhängig von den Medien ist."

Mathias Döpfner

Wichtige Jobs für die österreichische Regierung sah auch der Springer-Chef und deutsche Verlegerpräsident Mathias Döpfner, und zwar im Regulierungsbereich auf EU-Ebene. Als "zukunftsentscheidend" und "schicksalshaft", damit europäische Verleger auch künftig Inhalte anbieten können, bezeichnete er zum einen die "anstehende Entscheidung über ein europäisches Verlegerrecht". Es gehe um die zentrale Frage, ob "geistiges Gut geschütztes Gut ist", derzeit sei das nicht der Fall. "Das wird innerhalb der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft entschieden werden", so Döpfner.

Zum zweiten kritisierte er die vorliegenden E-Privacy-Pläne als "Treppenwitz der Geschichte". Anstatt die Daten der User zu schützen, würde diese im Endeffekt "die amerikanischen Monopole noch stärker machen". Es brauche jedenfalls Sonderregelungen, auch hier setzt er Hoffnungen in die österreichische Ratspräsidentschaft.

Einig waren sich Döpfner und Zeiler, dass die internationalen Online-Riesen stärker reguliert werden müssten. Steuerrechtlich (Stichwort: digitale Betriebsstätte) spricht aus Zeilers Ansicht hier auch nichts gegen einen österreichischen Alleingang.