EU-Gegner unter sich: die FPÖ und Marine Le Pen © AP

Erst vor wenigen Tagen noch hatte Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gegen die EU gewettert und die Personenfreizügigkeit, eines ihrer Grundprinzipien, in Frage gestellt. Die FPÖ ist Teil der umstrittenen gemeinsamen Fraktion mit den EU-Gegnern Marine Le Pen und Geert Wilders, obwohl sie sich im Rahmen des Koalitionsabkommens zu Europa bekennen muste.

Heute ist nun Harmonie angesagt. Die Bundesregierung hält am Mittwoch eine informelle Ministerratssitzung in Brüssel ab und trifft danach die EU-Kommission zu einem Arbeitsgespräch. Thema ist Österreichs EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. In Brüssel werden Details des Vorsitzprogramms präsentiert. Migration und der verstärkte Schutz der Außengrenzen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP-FPÖ-Regierung.

Dazu kommen Digitalisierung und die EU-Beitrittsperspektiven am Westbalkan. Darüber hinaus will sich Österreich für eine Stärkung der Subsidiarität einsetzen. In Österreichs Ratspräsidentschaft fallen zudem große offene Punkte wie der Abschluss der Brexit-Verhandlungen und die Verhandlungen über das EU-Budget.

Die Ministerratssitzung findet am Vormittag in der Ständigen EU-Vertretung Österreichs statt, danach geht es zum Sitz der Europäischen Kommission ins Berlaymont-Gebäude. Dort trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen, daneben gibt es bilaterale Gespräche zwischen einzelnen Ministern und Kommissaren. Nach einem gemeinsamen Arbeitsmittagessen geben Juncker und Kurz eine Pressekonferenz.

Livestream ab ca. 11 Uhr: