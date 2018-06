Gesamte Regierung in Brüssel Kurz: Quoten gescheitert - wollen Außengrenzenschutz stärken

Facebook

Auftritt vor Bild mit Alpenlandschaft © APA/ROLAND SCHLAGER

Erst vor wenigen Tagen noch hatte Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gegen die EU gewettert und die Personenfreizügigkeit, eines ihrer Grundprinzipien, in Frage gestellt. Heute reiste die gesamte Regierung nach Brüssel, um ihre Pläne für die EU-Präsidentschaft vorzustellen. Bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse legten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Strache, Außenministerin Karin Kneissl und Kanzleramtsminister Gernot Blümel auf die Hauptthemen Migration, Brexit sowie den Umgang mit den USA und dem Iran in Bezug auf das Atomabkommen.

Kurz betonte, dass die Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen mangels Einigkeit gescheitert seien. Statt dessen wolle die österreichische Präsidentschaft auf den stärkeren Schutz der Außengrenze setzen. Eine der zentralen Maßnahmen sei eine finanzielle und personelle Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex. Auf die Frage, wo denn die Türkis-Blau vorgeschlagenen Aufnahmezentren außerhalb der EU angesiedelt werden sollte, erklärte Strache, es seien Überlegungen angestellt worden, die demnächst in Konzepte gegossen werden sollten. Kurz erklärte, man habe bereits Gespräche mit Staaten außerhalb der EU geführt, die dazu bereit seien. Konkrete Länder nannte er aber nicht. In diesen Zentren soll nach Wunsch der Regierung festgestellt werden, ob jemand Anspruch auf Asyl hat oder nicht.

Strache erklärte auf die Frage, wie er nach seiner Forderung nach einem Ende Personenfreizügigkeit heute gegenüber der EU-Kommission auftreten werde, er habe nicht deren Ende gefordert, doch "nicht alles, das grundsätzlich gut ist, ist auch in der Auswirkung gut".

Außenministerin Kneissl unterstrich, der österreichische EU-Vorsitz werde in der Frage des Iran-Abkommens die Linie der EU fortsetzen und sich für dessen Erhalt einsetzen.

Die Bundesregierung hält am Mittwoch eine informelle Ministerratssitzung in Brüssel ab und trifft danach die EU-Kommission zu einem Arbeitsgespräch. Thema ist Österreichs EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. In Brüssel werden Details des Vorsitzprogramms präsentiert. Migration und der verstärkte Schutz der Außengrenzen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP-FPÖ-Regierung.

Justizminister Josef Moser (FPÖ) sieht unterdessen die Bedenken der EU-Kommission gegen Österreich beim Datenschutz "zur Gänze ausgeräumt". Vor der Ministerratssitzung in Brüssel sagte Moser, er habe mit EU-Justizkommissarin Vera Jourova bereits gesprochen.

Immerhin habe die Kommission "positiv angemerkt, dass wir unter den ersten zwei Ländern sind, die das (die Datenschutzregeln, Anm.) voll umgesetzt haben". Gleichzeitig sei Österreich "mit Augenmaß" vorgegangen und mit "best practice example, dass wir eben nicht nur strafen, sondern auch beraten". Gerade bei Österreich mit einem Anteil von 80 Prozent von Klein- und Mittelunternehmen "soll man nicht mit der Keule Strafe hineingehen, sondern es geht ums Beraten", so Moser. Bei dem Treffen mit der EU-Kommission heute gehe es darum, die Kontakte zu intensivieren.

Die Ministerratssitzung findet am Vormittag in der Ständigen EU-Vertretung Österreichs statt, danach geht es zum Sitz der Europäischen Kommission ins Berlaymont-Gebäude. Dort trifft Bundeskanzler(ÖVP) mit EU-Kommissionspräsidentzusammen, daneben gibt es bilaterale Gespräche zwischen einzelnen Ministern und Kommissaren. Nach einem gemeinsamen Arbeitsmittagessen geben Juncker und Kurz eine Pressekonferenz.