Listengründer Peter Pilz rückt nach dem Desaster der vergangenen Wochen zur öffentlichen Entschuldigung und Selbstverteidigung aus. Nach wie vor keine Lösung für Kolba-Nachfolge - der Niederösterreicher und bisherige Klubchef hat sein Mandat am Montag formal zurückgelegt.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Peter Pilz entschuldigte sich gestern abend öffentlich für das traurige Schauspiel, das seine Liste in den vergangenen Wochen bot. Auf seiner Homepage erklärt er: "Unser Kapital war und ist das Vertrauen der Menschen. Ich weiß, wir haben viele Fehler gemacht und damit Hoffnungen enttäuscht. Dafür übernehme ich die Verantwortung und entschuldige mich bei allen."

Allerdings: "Die schwerwiegenden Vorwürfe, die gegen mich erhoben wurden, sind falsch. Da gibt es keine Entschuldigung, sondern nur eine Richtigstellung. Jetzt und hier."

Pilz erklärt:

Spendengelder seien ausschließlich für den Wahlkampf verwendet worden.

Durch die Nichannahme des Mandates bis zur Klärung der Vorwürfe habe er keinen Anspruch auf Fortzahlung der Abgeordnetengage, daher auch keine Kranken- und Unfallversicherung und keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung gehabt, auch keinen Bezug aus Abfertigung oder Pension. Daher habe ihn die Partei angestellt, sämtliche Zahlungen seien durch die Parteienfinanzierung abgedeckt.

Seit November habe er elf Tage Urlaub genommen und ansonsten die Büros von Partei und Akademie ausgesucht, zwei Parteitreffen in Wien und Graz organisiert und 2.500 E-Mails persönlich beantwortet. "Bis Ende Jänner 2018 wollte ich keine Interviews geben – und nahm für diese Zeit 'Urlaub' von der medialen Öffentlichkeit."

Angriffe auf ihn persönlich, insbesondere die Unterstellung, er habe sich aus Spendengeldern bezahlen lassen, werte er als Versuch, das Entstehen einer starken Opposition zu verhindern. "Es stimmt: Wir haben selbst viele Fehler gemacht. Gründungsphasen sind turbulent. Aber wir lernen aus unseren Fehlern und wollen diese Opposition sein."

Klubsitzung "im Laufe der Woche"

Die Abgeordneten der Liste Pilz werden "im Lauf der Woche" eine Klubsitzung abhalten, um die personellen Fragen zu besprechen ,hieß es am Montag. Peter Kolba, der bereits letzte Woche seinen Mandatsverzicht erklärt hatte, legte dieses am Montag formal zurück. Ob damit der Weg für Peter Pilz ins Parlament frei werden könnte, war am Montag weiter unklar.

Auf Tauchstation ist Maria Stern, die das erste Anrecht auf das frei gewordene Mandat Kolbas hat. Verzichtet die auf der niederösterreichischen Landeswahlliste angetretene Stern, so könnte der bereits im Nationalrat sitzende Alfred Noll auf dieses Mandat wechseln. Damit würde dann der Weg für Pilz frei, der auf Nolls Bundeslisten-Mandat nachrücken könnte.

Wie lange die Liste Pilz sich mit ihrer Personal-Entscheidung Zeit lässt, ist offen. Gesetzlich gibt es keine Frist, in der das Mandat nachbesetzt werden muss, hieß es aus der Parlamentsdirektion. Zuständig für das weitere Vorgehen ist ab dem Gültigwerden des Mandatverzichts (das ist der morgige Dienstag) jene Landeswahlbehörde, in deren Zuständigkeit das Mandat fällt - in Kolbas Fall die niederösterreichische Landeswahlbehörde.

Martha Bißmann blieb unterdessen dabei, dass sie ihr Mandat nicht abgeben will. Die Abgeordnete, die nach der Wahl statt Pilz in den Nationalrat eingezogen war, wurde zuletzt wiederholt von der Klubführung dazu aufgefordert, ihr Mandat wieder abzugeben, um Peter Pilz damit die Rückkehr ins Parlament zu ermöglichen.

Kritik an Pilz?

Zumindest indirekt kritisch gegenüber dem Listengründer äußerte sich unterdessen Abgeordneter Alfred Noll. Der Anwalt, der die Liste maßgeblich finanziell unterstützt hatte, reagierte auf ein Pilz gegenüber kritisches Posting auf "derstandard.at" mit einem Eintrag auf Latein: "Aliquam veridicus", was soviel bedeutet wie "fast wahr gesprochen" bzw. "ziemlich wahr". Noll bestätigte gegenüber der APA sein Posting, wollte darüber hinaus aber nichts zur Causa sagen.

Sein Posting war die Reaktion auf die Bemerkung einer Userin, die festgestellt hatte, dass der Listengründer "süffisant grinsend" und ohne einzugreifen beobachte, wie sich seine Mandatare seinetwegen entwürdigten. und sich für ihn lächerlich machten. Möglicherweise in der Absicht zu dokumentieren, dass es ohne ihn, Pilz nicht gehe.