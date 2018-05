Facebook

Karl-Heinz Kopf © AP

WKÖ-Präsident Harald Mahrer hat am Mittwoch wie erwartet den früheren zweiten Nationalratspräsidenten Karl-Heinz Kopf (geb. 1957) als künftigen Generalsekretär der WKÖ vorgestellt. Zu Mittag soll er offiziell gekürt werden, mit Juli seine neue Funktion antreten. Als Stellvertreterin wird ab September Mariana Kühnel (geb. 1983) berufen, zuletzt Leiterin Vorstandsangelegenheiten bei der Erste Group.

Herwig Höllinger (geb. 1965) bleibt wie bisher stellvertretender Generalsekretär der WKÖ. Mahrer, der auch Wirtschaftsbund-Präsident ist, stellte diese drei zusammen mit Wirtschaftsbund-Generalsekretär Rene Tritscher und der stellvertretenden Generalsekretärin Carmen Jeitler-Cincelli sowie dem stellvertretenden Klubobmann und ÖVP-Wirtschaftssprecher im Nationalrat, Peter Haubner, als sein "#teamwirtschaft" vor.

Kopf macht die Gesamtkoordination in der Wirtschaftskammer, ist für Wirtschafts- und Standortpolitik, Sozialversicherung und Sozialpartnerschaft zuständig. Er bleibt auch Nationalratsabgeordneter und Vorsitzender im Finanzausschuss des Nationalrats sowie Finanzsprecher der ÖVP.

Kühnel soll sich in der Wirtschaftskammer vor allem um europapolitische Fragen und internationales, insbesondere auch um die Außenwirtschaftsorganisation kümmern, so Mahrer bei der Vorstellung. Die WKÖ wolle der Interessenvertretung in Brüssel viel mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher, so Mahrer. Kühnel ist auch ÖVP-Bezirksrätin in Wien Innere Stadt und stellvertretende Bezirksparteiobfrau.

Höllinger soll wie bisher für juristische Fragen, Personal und interne Services zuständig sein.

"Kein Trostpflaster"

Kopf, der gerne Nationalratspräsident geworden wäre, dem ÖVP-Parteiobmann Sebastian Kurz aber Elisabeth Köstinger vorgezogen hat, bezeichnete es als "freudige Überraschung", dass er von Mahrer gefragt worden sei, die Position als Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich zu übernehmen. Er sei Kurz unverändert freundschaftlich verbunden und er empfinde die neue Aufgabe keinesfalls als Trostpflaster, versicherte Kopf auf Journalistenfragen. Schon als seine Nominierung nicht zustande gekommen sei, habe er sich gedacht "wer weiß, wozu es gut ist" - nun wisse er es. Solche Dinge müsse man "wegstecken und nach vorne schauen".

Auch Mahrer bezeichnete es aus seiner Sicht als "Glücksfall", dass Kopf nicht Nationalratspräsident geworden sei und daher für die Wirtschaftskammer zur Verfügung stehe. "Ich habe den besten Kopf für diese Aufgabe bekommen", so Mahrer und lobte die große Erfahrung seines neuen Generalsekretärs. Kopf ist nicht nur mit 24 Jahren im Parlament längstdienender ÖVP-Abgeordneter, er ist auch gemeinsam mit seiner Frau Eigentümer bzw. Geschäftsführer zweier Firmen in Vorarlberg.

Neos kritisieren Postenschacher

Die Neos kritisierten die Besetzung als "#teampostenschacher". Bereits kurze Zeit nach seiner Wahl zum neuen WKO-Präsidenten bleibe vom frischen Wind Harald Mahrers nichts mehr übrig, so Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. "Mit der heutigen Präsentation zeigt Harald Mahrer ganz klar, wie er die Wirtschaftskammer sieht: nämlich als ÖVP-Vorfeldorganisation und Rangierbahnhof für Parteifunktionäre. Das ist ganz alter und schlechter Stil!"