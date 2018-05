Darüber, dass Klubobmann Peter Kolba ihr die geplatzte Vereinbarung als Liste von maßlosen Forderungen in die Schuhe geschoben haben, seien alle in der Partei "sehr empört", sagt die junge Abgeordnete Martha Bißmann. Sie hätte sich gewünscht, dass ein Mann Platz macht für Peter Pilz.

Martha Bißmann: "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht." © Liste Pilz

Martha Bißmann ist 38 Jahre alt und hat acht Geschwister. Sie ist in Graz aufgewachsen und hat an der FH Burgenland Energie und Umweltmanagement studiert. Von München aus hat sie zwischen 2007 und 2017 zahlreiche EU-geförderte Groß0rojekte und Kampagnen im Bereich Klimaschutz und Erneuerbare Energie koordiniert. Seit 2016 arbeitet sie an ihrem Doktorat auf dem Gebiet der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen, 2017, mit der Nationalratswahl, erfolgte mit der Liste Pilz endgültig ihr Quereinstieg in die Politik. Politische Erfahrungen hat sie schon vorher gemacht: 2003 bis 2005 als Vorstandsmitglied der Grünen Akademie, Anfang 2016 als Wahlkampfmanagerin von Präsidentschaftskandidatin Imgard Griss. Mit Martha Bißmann sprach Claudia Gigler:

